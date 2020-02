Se o primeiro Unimog surgiu em 1948, nunca mais a Mercedes deixou de fabricar este camião, cujo maior atributo nunca foi a grande capacidade de carga, mas sim uma capacidade acima da média para passar por cima de calhaus, atravessar rios e suportar os esforços a que é submetido num todo-o-terreno mais radical. Os seus trunfos residem na generosa altura ao solo, um sólido sistema 4×4 e um chassi flexível, que ajuda no momento de transpor obstáculos, sendo fácil encontrar unidades deste modelo em Portugal, sobretudo ao serviço dos militares e dos bombeiros.

Desta vez, o velhinho Unimog volta a ser notícia porque a Mercedes decidiu bater o recorde de altitude para um veículo com rodas, e não lagartas, o que essencialmente consiste num prémio de montanha, para utilizar uma terminologia mais vulgar no ciclismo. Para tal, a marca germânica pegou em dois Unimog e transformou-os, tornando-os mais eficientes para a dura prova que teriam pela frente.

A Extrem Events foi a empresa encarregada de escalar o vulcão Ojos de Salado, no Chile, no deserto de Atacama, por onde passou até 2019 o Dakar. Ao serviço da equipa liderada por Matthias Jeschke, estavam dois Unimog equipados com jantes e pneus especiais, além de um sistema para fazer variar o centro de gravidade, permitindo assim maiores inclinações sem o risco de capotar.

Mais importante do que escalar o vulcão activo mais alto do planeta, os dois Unimog tinham como tarefa bater o recorde actual, alcançado em 2007 por um velhote Suzuki Samurai de 1986 – um mini jipe similar ao Jimny –, que subiu até aos 6688 metros de altitude. Ao fazê-lo, o 4×4 japonês bateu a marca anterior, curiosamente pertença de Matthias Jeschke, que com um Mercedes Zetros (menos sofisticado do que o Unimog) alcançou 6675 metros.

Nesta tentativa, Jeschke e os seus Unimog atingiram 6694 metros, apenas mais 6 metros do que o recorde anterior, ou seja, uma diferença inferior ao comprimento do camião. É bem possível que a próxima melhor marca bata a actual por uma questão de um metro ou dois, isto apesar de Ojos de Salado ter 6893 metros de altitude.