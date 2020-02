A Câmara de Vila Velha de Ródão iniciou obras de remodelação na antiga escola primária de Sarnadas de Ródão para a transformar num centro de convívio e fazer face ao encerramento do centro de dia, foi esta segunda-feira anunciado.

“A intervenção resulta da união de esforços entre a câmara municipal e a junta de freguesia de Sarnadas de Ródão, na sequência do anúncio do encerramento do centro de dia daquela localidade pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão, situação que colocava os idosos perante a alternativa de se deslocarem para o Centro de Dia da sede do concelho”, explica, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

A autarquia já iniciou as obras de remodelação e adaptação da antiga escola primária de Sarnadas de Ródão, de forma que o edifício possa funcionar como centro de convívio para a população idosa da freguesia. As obras devem concluídas nas próximas semanas.

“De forma a evitar a deslocação para fora da freguesia e garantir a existência um espaço de socialização e bem-estar para os idosos (…), a câmara e a junta de freguesia comprometeram-se a criar um centro de convívio nas instalações da antiga escola primária de Sarnadas de Ródão, um edifício recentemente reabilitado”, lê-se na nota.

A Câmara de Vila Velha de Ródão sublinha ainda que para dotar o espaço das melhores condições de acessibilidade, conforto e segurança, o edifício está a ser alvo de uma intervenção promovida por administração direta pelo município.

“Para além da uniformização do piso térreo, de modo a eliminar desníveis e degraus, a intervenção contempla a adaptação das instalações sanitárias, a melhoria das condições de climatização do edifício e a instalação de mobiliário geriátrico adequado às novas funções do espaço”, explica o município.

Após a conclusão desta intervenção, o novo centro de convívio irá funcionar entre as 9h e as 18h, sendo que a população da freguesia poderá usufruir de serviços de animação social, garantidos pelos serviços de Ação Social e outros funcionários do município.

O transporte irá ser assegurado pela junta de freguesia de Sarnadas de Ródão e o apoio domiciliário e o serviço de refeições vão ser garantidos pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão.