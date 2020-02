A Bolt também vai disponibilizar 200 trotinetes elétricas na sua app a partir desta terça-feira, mas apenas na cidade de Faro, anuncia a empresa em comunicado. A ideia é alargar o serviço a outras cidades.

A plataforma de transporte europeia, que começou por chamar-se Taxify, segue o exemplo da concorrência e adiciona também a micromobilidade elétrica aos serviços de transporte em veículos ligeiros de passageiros descaracterizados (TVDE) à oferta portuguesa.

Em colaboração com a Câmara Municipal de Faro, estamos a criar as melhores práticas para uma utilização consciente das trotinetes elétricas, com o intuito de apostar na micromobilidade sustentável e melhorar a circulação na cidade, ao mesmo tempo que contribuímos para a sua descarbonização”, afirma David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal.