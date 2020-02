O ex-ministro da Defesa, que se demitiu na sequência do caso de Tancos e que está acusado de denegação de justiça, prevaricação, abuso de poder e favorecimento, será ouvido, esta segunda-feira, pelo juiz de instrução Carlos Alexandre, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

A última vez que foi interrogado foi quando foi constituído arguido, em julho de 2019, num interrogatório em que acabou por ficar sem o seu telemóvel — onde foi encontrada uma mensagem que indiciava que saberia do achamento.

Não foi isso, no entanto, que declarou ao longo de mais de duas horas de interrogatório ouvidas pelo Observador. O ex-governante explicou, primeiro, que o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) era uma pessoa “com características muito particulares” e “mais velha”. E que depois da investigação às messes da Força Aérea e do caso das mortes nos Comandos, o ministro foi para ele um “muro de lamentações”. Chegaram mesmo a vir as “lágrimas aos olhos” de Luís Vieira perante Azeredo Lopes.

– Mas o facto de ser muro das lamentações, se ele se lamentasse de alguma coisa má, cabia-lhe a si tomar medidas para aquilo que não continuasse?, perguntou o juiz João Bártolo

– É uma extrapolação, respondeu Azeredo Lopes

Também foi por isso que, a 27 de julho de 2017, depois do furto ao paiol de Tancos e de a investigação ter sido entregue à Polícia Judiciária Civil, o ministro diz que aceitou recebê-lo à porta do prédio onde vive. “Creio que ele acreditava que havia mecanismos de influência política”, admitiu. Mas, “se calhar a tragédia dele foi não ser só militar, foi ser também jurista. A certa altura, acho que essa questão se tornou muito obcecante”, explicou.

Nessa noite, Azeredo Lopes tinha ido para casa mais cedo quando o seu chefe de gabinete — que já prestou declarações enquanto testemunha na fase de instrução, que decorre em Monsanto — lhe telefonou a pedir para ir com o então diretor da PJM, Luís Vieira, lá a casa para falarem. Azeredo Lopes terá respondido que em sua casa não — aliás, não recorda se alguma vez recebeu lá o militar –, mas aceitou recebê-los àporta do prédio, “com os motoristas por perto”.

Nesse encontro, o militar mostrou-se indignado, mais uma vez, com a entrega da investigação à PJ e disse-lhe que teria de fazer um parecer jurídico sobre isso. Na altura, na versão de Azeredo Lopes, o ex-ministro ainda lhe disse que conhecia um jurista no Porto, mas, quando Luís Vieira virou costas, nada mais fez. Terá sido mais uma forma de terminar ali a conversa. Ainda assim, Vieira acabaria por entregar-lhe um memorando com um parecer jurídico a favor da PJM, a 4 de agosto de 2017.

Antes desse encontro, e pouco depois de se saber que a então Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, entregava a investigação do furto ao paiol nacional de Tancos à Polícia Judiciária Civil, a 4 de julho, Azeredo Lopes ouviu também o descontentamento de Luís Vieira numa reunião com o Presidente da República ocorrida em Tancos. Aliás, disse ao juiz João Bártolo no seu primeiro interrogatório, estavam cerca de 20 pessoas presentes nesse briefing em que participou Marcelo Rebelo de Sousa, e o então diretor da PJM começou a falar de forma “azeda” sobre a atribuição da investigação a outra polícia. Azeredo temeu logo que houvesse jornalistas por perto. “Era o meu terror”, afirmou.

O ex-ministro lembra-se de que nessa reunião se falou logo em suspeitos, atirando-se para militares ou ex-militares, e até se terá falado num informador. Garante que, dadas as características de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República terá ouvido o descontentamento da PJM, mas desconhece o que lhe terá respondido (Luís Vieira garante que Marcelo disse que ia falar com a ministra da Justiça. O próprio nega e até agora não há ninguém no processo que corrobore a versão, neste ponto, do ex-diretor da PJM).

Acusado pelo Ministério Público de ter sabido da investigação paralela que a PJM fez, assim como da preparação da operação encenada que levou à recuperação das armas, Azeredo Lopes recusou qualquer conhecimento ou conluio. Disse mesmo que só foi informado, e quer crer que pessoalmente, por Luís Vieira na manhã em que se soube que as armas tinham sido recuperadas na Chamusca. “Tenho dúvidas de que ele se viesse a gabar que estivesse a violar as regras ostensivamente”, disse.

— Até ao achamento das armas, a única coisa que me é dado conta é o conflito e discordância da atribuição da investigação, garantiu Azeredo

— Porque não disse: páre com isso?, indagou o juiz.

— Não sou capaz de dizer como e quando, mas de certeza que disse: não vale a pena, respondeu.

Esta informação contraria a mensagem encontrada no seu telemóvel pessoal, apenas apreendido no dia deste interrogatório. “Eu sabia (…) Mas, como é claro, não sabia que ia ser hoje”, escreveu a 18 de outubro de 2017 a Tiago Barbosa Ribeiro, ex-presidente da concelhia do PS Porto. Azeredo só se demitiria um ano depois.

Outra questão que o juiz Carlos Alexandre — que irá decidir se o caso segue para julgamento — deverá esclarecer é a da reunião entre Luís Vieira, o porta-voz da PJM Vasco Brazão e o chefe de gabinete de Azeredo Lopes, dois dias depois da recuperação das armas. O ex-ministro foi ou não contactado por telemóvel a meio dessa reunião? E falaram ou não da operação paralela que culminou no achamento das armas?

A fase de instrução do processo que investigou o assalto a Tancos e a encenação na recuperação do material militar roubado arrancou a 8 de janeiro. Na semana passada, um das testemunhas de defesa chamadas do Azeredo Lopes é o primeiro-ministro. Na semana passada, depois de o Conselho de Estado ter autorizado António Costa a responder por escrito, o juiz Carlos Alexandre — que entende que Costa deveria ir depor a tribunal — enviou um conjunto de 100 perguntas para São Bento. O primeiro-ministro terá até ao fim de semana para responder, mas pode ainda ser obrigado prestar declarações presencialmente, se o magistrado entender que estes esclarecimentos — e outros que ainda podem ser pedidos por escrito — não foram suficientes.