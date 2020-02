A Caixa Geral de Depósitos e o Millennium BCP, pelo menos, já estão a cobrar pelo carregamento de cartões pré-pagos e carteiras digitais como o Revolut, avança o jornal Público na edição desta segunda-feira. As comissões podem atingir valores elevados, já que partem de uma base fixa e variam em função do montante carregado.

Por exemplo: uma transferência de 100 euros para um cartão Revolut a partir de um cartão de crédito da Caixa custa, desde o dia 25 de janeiro, 8,25 euros (mais 4% de imposto de selo), e se a transferência for de 500 euros, a comissão sobe para os 22,5 euros.

As cobranças acontecem apenas nas movimentações com cartões de crédito, sendo que se forem feitas com cartões de débito já não há comissões. Isto na Caixa Geral de Depósitos. No caso do Millennium BCP, também já foi incluído no preçário uma comissão pelo carregamento de cartões pré-pagos quer a transação seja feita por cartões de crédito, débito ou até de outros cartões pré-pagos. O valor, contudo, é mais baixo do que o valor cobrado pela Caixa: 4 euros mais 0,5% que acresce em função do montante transacionado. Ou seja, transferir 100 euros para um cartão tipo Revolut custa, neste banco, 4,50 euros (metade dos 8,25 que custam na Caixa).

Ao jornal Público, fonte da Revolut em Portugal diz que há formas de contornar a questão, já que “existem múltiplas formas de carregamento dos cartões, nomeadamente cartões de débito, cartões de crédito ou transferência bancária”. O Revolut (e similares) tem atraído muitos clientes em todo o mundo, Portugal incluído, sobretudo pela gratuitidade do serviço e pela facilidade de pagamento e levantamento no estrangeiro.