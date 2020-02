O sérvio Novak Djokovic regressou esta segunda-feira à liderança do ranking mundial de ténis, após vencer o Open da Austrália, enquanto o português João Sousa desceu para o 69.º lugar.

Com a conquista do seu oitavo Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, Djokovic roubou o primeiro lugar ao espanhol Rafael Nadal, que caiu para segundo, com o suíço Roger Federer a manter o terceiro posto.

O austríaco Dominic Thiem, finalista vencido em Melbourne, subiu ao quarto lugar, igualando a sua melhor posição de sempre.

Depois de cair na primeira ronda do primeiro major da temporada, João Sousa caiu 10 posições, para a 69.ª posição, com Pedro Sousa a descer para 143.º e João Domingues para 177.º, enquanto Frederico Silva subiu ao 193.º.

No ranking feminino, a norte-americana Sofia Kenin, que venceu em Melbourne, subiu oito posições e é agora sétima do ranking, que continua a ser liderado pela australiana Ashleigh Barty, agora seguida pela romena Simona Halep, que tirou da segunda posição a checa Karolina Pliskova.

A espanhola Garbiñe Muguruza, finalista do Open da Austrália, ocupa a 16.ª posição, depois de ter trepado 16 lugares na hierarquia.