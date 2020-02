Helena Christensen x H&M

É um dos rostos dos anos 90 e, depois dos desfiles e dos editoriais de moda, dedicou-se à fotografia. A partir de uma série de imagens da sua autoria, a dinamarquesa Helena Christensen junou-se à H&M para lançar uma coleção cápsula que recorda as silhuetas práticas e descontraídas das supermodelos da sua geração. As peças já estão à venda e a seleção inclui calças e saias de ganga de cintura subida, t-shirts de corte reto e volumosos hoodies. Em alguns casos foram reproduzidas fotografias da autoria de Christensen, em particular de uma série que dedicou a flores. Os preços vão de 14,99 a 49,99 euros.

All the Wild Things

Custa 6 euros e é mais do que um simples sabonete. A Lush acaba de lançar o All the Wild Things, uma versão do best-seller Outback Mate, à base de eucalipto, erva-limão e hortelã-pimenta, mas com a forma de um koala. Por detrás deste sabonete de edição limitada, há uma intenção solidária. As vendas revertem na totalidade para a criação do Bush Animal Fund, um novo fundo destinado a apoiar associações locais dedicadas ao bem-estar animal e à recuperação de habitats na Austrália.

Raf Simons x Eastpak

Em dupla vencedora não se mexe, máxima adaptada a colaborações entre marcas e designers e que a Eastpak tem seguido à risca. O génio criativo em causa é Raf Simons, o homem que já esteve à frente da Christian Dior e da Calvin Klein e que atualmente, sem qualquer confirmação oficial, é apontado para uma posição dentro da Prada. Enquanto isso, a parceria com a marca de mochilas soma e segue. A nova coleção cápsula já está à venda. O designer reinventou o modelo Padded Doubl´s e criou ainda duas novas peças, as bolsas Waist Loop e Pocketbag Loop. Custam 150 e 260 euros.

Os brincos de Cata Vassalo

Nos últimos anos, esta joalheira portuguesa especializou-se em decifrar os gostos e desejos das mulheres no que toca à joalharia. Pode ter começado pelas noivas e com acessórios de cabelo românticos, mas os últimos desenhos têm levado Cata Vassalo para peças bem mais adaptadas ao dia-a-dia. Com uma clara inspiração botânica, a última coleção direciona todas as atenções para os brincos. Dos mais pequenos e discretos aos que dispensam qualquer outro adereço, mas quase sempre com banho de ouro, modelo como Aillen, Samin, Clare e Fan são as estrelas da coleção e a prova de que a etiqueta Cata Vassalo não é exclusiva das noivas. Os preços variam entre 26 e 99 euros.

Frekvens, a festa caseira da Ikea

Dar uma festa em casa tem muito que se lhe diga. Luzes, música, comes e bebes a gosto e uma série de utensílios pensados para facilitar a vida a anfitriões e convivas. A pensar nestes eventos caseiros, a Ikea lançou uma coleção para artilhar as próximas festas. Frekvens é também um desafio à criatividade — colunas e holofotes são vendidos em módulos que podem ser combinados ao estilo de cada um, como se fossem um lego. Copos, recipientes para aperitivos e outros acessórios também entram na lista. Os preços vão dos 5 aos 169 euros.

Pokémon x Shu Uemura

A marca de produtos profissionais para cabelo não os apanhou todos, mas apanhou o mais famoso dos pokémons. Numa edição limitada, a japonesa Shu Uemura trouxe uma versão dourada do Pikachu para as embalagens de três produtos — um óleo hidratante, um champô com ação de limpeza e uma máscara. Esta edição especial está à venda nos espaços Lúcia Piloto e online. Os preços variam entre 44,60 e 57 euros.

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer.