O avançado português do Valência Gonçalo Guedes está apto para voltar à competição, após uma paragem de quase quatro meses por lesão, anunciou esta qinta-feira Albert Celades, treinador do clube espanhol de futebol.

“Gonçalo Guedes está disponível”, afirmou o técnico em conferência de imprensa, esclarecendo que não irá convocar o internacional português para o encontro de terça-feira, com o Granada, dos quartos de final da Taça do Rei.

Gonçalo Guedes, que regressou aos treinos no dia 27 de janeiro, lesionou-se no tornozelo direito em outubro ao serviço da seleção portuguesa, numa derrota na Ucrânia (2-1), no apuramento para o Euro2020.