O guitarrista, autor e produtor checo Ivan Kral, que tocou com Patti Smith, Iggy Pop e David Bowie, morreu no domingo aos 71 anos, disse a sua mulher nas redes sociais.

De acordo com a declaração da mulher, publicada no Twitter, Ivan Kral foi vítima de cancro e morreu em casa, no Michigan, Estados Unidos.

It's with a heavy heart that at the request of Ivan Kral's wife I distribute this news of his passing today. pic.twitter.com/9E51ujlfRs

