O lendário pianista e teclista norte-americano de jazz Herbie Hancock vai atuar em Cascais a 29 de julho. A informação foi avançada pelo próprio músico no seu site oficial, dando conta de um concerto no festival EDP Cool Jazz, cujos concertos decorrem desde 2018 no Hipódromo Manuel Possolo.

A notícia começou por ser avançada pela Blitz. O Observador tentou contactar a organização do festival para confirmar a data, anunciada pelo próprio músico, mas até ao momento não foi possível obter resposta.

Atualmente com 79 anos — no verão chegará a Portugal já com 80 — e com 59 de carreira, Herbie Hancock é um dos instrumentistas mais importantes da história do jazz. Em nome próprio, o músico que em 1960 fez parte do quinteto de Miles Davis e colaborou com Donald Byrd, Freddie Hubbard,Lee Morgan, Sonny Rollins, Roy Ayers, Stan Getz e Wayne Shorter (entre tantos outros) gravou mais de 30 álbuns, lançados em editoras como a Blue Note Records, uma instituição mundial na edição jazzística, e editoras majors generalistas.

Capaz de desenvolver uma base jazzística misturando-a com outros ritmos e estilos de composição, como o pop-rock, o funk, a música eletrónica e o hip-hop, Herbie Hancock tem-se reinventado e transformado a sua fórmula musical ao longo dos anos. Nos últimos anos, tocou por exemplo num álbum do produtor de hip-hop e música eletrónica Flying Lotus e colaborou com um lote eclético de artistas no qual se incluem, além de Flying Lotus, Terrace Martin, os rappers Kendrick Lamar e Snoop Dogg e os instrumentistas e compositores Lionel Loueke e Kamasi Washington.

Em Portugal, esta década, Herbie Hancock já havia atuado no festival MIMO, em Amarante (o último concerto, em 2017), nos festivais EDP Cool Jazz (em 2015, em dupla com Chick Corea) e Guimarães Jazz (em 2012) e no Campo Pequeno, em Lisboa (em 2010).

A organização do EDP Cool Jazz, cuja próxima edição decorre a 3, 22, 25 e 29 de julho, já anunciou concertos de John Legend (para o primeiro dia, 3), Neneh Cherry e Kokoroko (22) e Lionel Richie (25).