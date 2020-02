O tenista português João Sousa (69.º do mundo) perdeu esta segunda-feira em dois sets com o francês Gregoire Barrere (91.º) na primeira ronda do torneio ATP 250 de Montpellier, em França.

O vimaranense perdeu de forma clara o primeiro parcial (2-6), enquanto que, no segundo parcial, a decisão foi a tiebreak, 6-7 (6-8), durante o qual João Sousa chegou a estar em vantagem por 6-2, mas Barrere conseguiu dar a volta e sair vencedor do set e do encontro, ao fim de uma hora e 48 minutos.

Depois de ter perdido frente ao argentino Federico Delbonis na primeira ronda do Open da Austrália, o primeiro major da temporada que terminou no domingo, João Sousa caiu 10 lugares no ranking mundial de ténis, ocupando agora a 69.ª posição.

Ainda assim, João Sousa continua a ser, de forma destacada, o melhor português no ranking ATP.