O BPI analisou as mais de 400 empresas listadas no Luanda Leaks e associadas ao universo de Isabel dos Santos para identificar eventuais situações problemáticas.

“Os Luanda Leaks vieram com uma listagem e 432 empresas e aquilo que fizemos foi analisá-las uma a uma, para ver se alguma destas tem conta – ou teve conta no passado e já fechou, porque do nosso ponto de vista é indiferente se tem ou teve – para ver se alguma tinha de ser analisada com mais atenção”, disse o presidente executivo do BPI Pablo Forero.

Assim, acrescentou o mesmo responsável, as equipas do banco já identificaram aquelas que se enquadram nos critérios de análise pormenorizada e estão a atuar. Pablo Forero, no entanto, escusou-se a revelar quais as empresas e as operações envolvidas.

“Qualquer coisa que tenhamos a dizer, será às autoridades competentes”, disse. Questionado especificamente sobre o caso da compra de um apartamento no Mónaco por parte de Isabel dos Santos, com 50 milhões de euros que saíram de uma conta do BPI, Pablo Forero escusou-se, em absoluto, a comentar pormenores sobre esse tema, mas afirmou-se “tranquilo”.

“Não podemos, nem devemos, comentar as operações dos nossos clientes”.

“O banco tem procedimentos e políticas e uma equipa de acompanhamento muito boa, que analisa todas as operações de todos os nossos clientes. Neste processo avaliamos se temos suspeitas. Se isso acontece temos todo um processo em que comunicamos às autoridades. É o que estamos a fazer e sempre fizemos no passado. Estamos tranquilos”.