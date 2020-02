É melhor escrever por extenso, para não deixar dúvidas: um milhão, cento e quarenta e três mil, quatrocentos e quinze. Agora com os sete dígitos: 1.143.415. É o número de downloads dos 41 programas e rubricas da Rádio Observador neste mês de Janeiro. Mais do que duplica o valor que tínhamos registado em Dezembro. No total, desde o primeiro dia de emissões, a 27 de Junho, tivemos 3,8 milhões de downloads, com os números a crescer sempre de mês para mês ao longo destes sete meses, desde que arrancámos as emissões a 27 de Junho.

Este crescimento em Janeiro teve um forte contributo dos noticiários e das emissões especiais da Rádio Observador: sobre os ataques entre os EUA e o Irão, sobre o Congresso do Livre, sobre a primeira e a segunda volta das eleições diretas do PSD, sobre o congresso do CDS, e sobre o derby Sporting – Benfica. Representam 20% do total de downloads no primeiro mês do ano.

Mais de dois em cada três utilizadores (69%) ouvem os programas através do telemóvel. Em termos geográficos, a seguir à Grande Lisboa e ao Grande Porto, surgem no ranking dos downloads os distritos de Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Faro. E 13% do total tem origem fora do país (Angola, Reino Unido, Brasil, Alemanha, Espanha, Suíça e EUA no topo).

Os números validam um dos objetivos do lançamento da Rádio Observador: é um projeto que aposta nos consumos futuros de rádio. Já há muitos ouvintes a consumir os nossos conteúdos como se integrassem uma espécie de Netflix do áudio: ouvem os programas e rubricas que querem; pela ordem que querem; quando querem (e não apenas à hora a que são transmitidos); onde querem (no telemóvel, no computador ou no tablet; a partir do site do Observador, das nossas redes sociais ou nas várias plataformas de podcasts).

Os dados são registados por uma empresa internacional externa, que contabiliza os acessos aos programas em áudio no Observador e também nas principais aplicações de podcast em smartphones. Apenas são contabilizados programas que tenham registado downloads superiores a 1 minuto de conteúdo. (Ou seja, o número total de plays será naturalmente bastante superior).

Entretanto, há novos programas e rubricas em preparados para serem lançados nas próximas semanas. Vai poder encontrar tudo no site do Observador e nas principais plataformas de podcasts. Ou em 98.7 FM na Grande Lisboa e 98.4 FM no Grande Porto.

Veja a seguir a lista dos nossos principais programas e rubricas, que também pode encontrar na nossa programação.

Contra-corrente. É o editorial diário de José Manuel Fernandes, conversado todas as manhãs com Carla Jorge de Carvalho, depois do noticiário das 8h00.

Mais ouvido: O dinheiro de Isabel dos Santos comprou quase tudo

Ideias Feitas. O comentário de Alberto Gonçalves todos os fins de tarde, depois da síntese das 18h30.

Mais ouvido: A dona Maria não é Flor que se cheire

Porque Sim Não é Resposta. O psicólogo Eduardo Sá fala de filhos, amor, escolas e tribunais. Logo a seguir ao noticiário das 17h00.

Mais ouvido: Não devemos levar crianças a funerais

O Bom, o Mau e o Vilão. Miguel Pinheiro avalia três figuras todas as manhãs, depois das 8h15.

Mais ouvido: Quando André Ventura só beneficia as elites

E o Resto É História. Rui Ramos e João Miguel Tavares pretendem tirar o pó à História, tornando-a aquilo que merece ser: fascinante, apaixonante, discutível e polémica.

Mais ouvido: O que é essa coisa da Maçonaria, exatamente?

Direto ao Assunto. O espaço de entrevistas das Manhãs 360, por Carla Jorge de Carvalho, Paulo Ferreira, Miguel Cordeiro e Maria João Simões, logo depois das 8h30. Por aqui passaram nomes como Carlos Silva, Frederico Varandas, Ana Gomes, Vieira da Silva, Eduardo Catroga, o bispo das Forças Armadas, Sousa Lara, Miguel Poiares Maduro ou Luaty Beirão.

Um dos mais ouvidos: Carlos Silva: “Não saio sem dar um murro na mesa”

Jet-Lag. As histórias mais surpreendentes noutros fusos horários. Contadas todas as manhãs pela Filomena Martins às 7h46.

Um dos mais ouvidos: Porque pode acabar o sushi nos restaurantes

Sob Escuta. O programa de grande entrevista na Rádio Observador. Às quintas-feiras às 13h00. Com edições especiais sempre que se justifica. O leque de entrevistados vai dos líderes partidários aos candidatos ao PSD, do Presidente da Assembleia da República aos principais empresários, de Rafael Marques a Isabel dos Santos.

Mais ouvido: Isabel dos Santos: “Não fui escolhida pelo meu pai” para a Sonangol

Vichyssoise. Os bastidores do Parlamento analisados através das sopas da semana. Com um convidado na 2ª parte.

Um dos mais ouvidos: Francisquinho in, Joacine out

Pop Up. Séries, filmes, música e cultura urbana. Com Bruno Vieira Amaral, Maria Ramos Silva, Pedro Boucherie Mendes e Tiago Pereira.

Um dos mais ouvidos: Olá senhor televisão, adeus Monty Python

Imperdíveis. Conversas intimistas de Laurinda Alves com entrevistados inspiradores. Todos os domingos às 11 da manhã.

Mais ouvido: Miguel Almeida: “Se fosse uma escolha, nunca escolheria ser padre”.

Conversas à Quinta. O programa mais antigo do Observador, agora também na rádio. Quintas às 22h00. Com José Manuel Fernandes, Jaime Nogueira Pinto e Jaime Gama.

Mais ouvido: Todos subestimaram Boris Johnson. Ele soube tirar partido disso

Ainda Bem que Faz Essa Pergunta. As perguntas que marcam o dia são lançadas por Paulo Ferreira e Judite França. Todas as manhãs depois das 7.

Mais ouvido: Quem vai confiar o seu voto ao Livre depois disto?

Vamos à Bola. Os principais temas de desporto do dia analisados por Pedro Sousa, pelas 8h25.

Mais ouvido: Saída de Simeone pode beneficiar João Félix

Aprender a Comer. A nutricionista Mariana Chaves ajuda a desfazer mitos e dá conselhos sobre alimentação.

Mais ouvido: Pode comer chocolate preto todos os dias

Café Europa. Os principais temas europeus discutidos em tom informal por Henrique Burnay, Bruno Cardoso Reis, Madalena Resende e Jorge Félix Cardoso. Que distribuem prémios.

Mais ouvido: Abatem-se generais em Bagdad. E a Europa, que faz?

Nem Tudo o que vai à Rede é Bola. Do Futebol à Pelota Basca. Com um entrevistado na 2ª parte.

Mais ouvido: O exemplo que Paulo Gonçalves deixou (e um dérbi)

Isto Não Passa na Rádio. As histórias das melhores músicas que normalmente não ouvimos nas rádios.

Mais ouvido: O melhor da nova música francesa em oito canções

Conversas do Fim do Mundo. As aventuras de viajantes em entrevistas conduzidas por João Miguel Santos.

Mais ouvido: “Em 38 dias no Irão só paguei duas noites”

Moeda de troca. A descodificação de grandes números. Rubrica sobre dinheiro e finanças pessoais, por Paulo Ferreira.

Mais ouvido: Quem quer comprar o Eurobic?

A App da Vizinha. Ana Pimentel descomplica a forma como nos relacionamos com a tecnologia.

Mais ouvido: 5 dicas do Google Maps que lhe vão dar muito jeito

Operação Stop. Alfredo Lavrador desmonta tudo sobre mobilidade e automóveis.

Mais ouvido: Um carro eléctrico pode poluir mais que um diesel?

Deixe-se de Desculpas. Dicas de exercício por Eduardo Schultz.

Um dos mais ouvidos: Os alongamentos, afinal, não são são sagrados

Pet Radio. Os conselhos do veterinário Nuno Paixão para lidar com cães, gatos e donos.

Mais ouvido: Caixas de areia para gatos: mitos e cuidados a ter

Explicador. Um tema que marca a atualidade descodificado com a ajuda de um especialista. Depois das 10h30.

Mais ouvido: Raquel Henriques da Silva sobre património das ex-colónias: “Vamos devolver a quem?”

Código Postal. Histórias sobre uma localidade sorteada às 7h15.

Mais ouvido: Ganhou o Euromilhões… mas o sorteio estava errado

Zoom. Figuras e histórias que regressam. Números que falam. E músicas dedicadas.

Mais ouvido: A namoradinha do Brasil vai casar com Bolsonaro

Termómetro. Entre as celebridades, quem está a escaldar, morno e gélido?

Um dos mais ouvidos: Estará Brad Pitt no centro de um quadrado amoroso?

O Lado Bom da Vida. Música, séries, livros, filmes e comer, ver e ficar.

Um dos mais ouvidos: Os melhores concertos marcados para 2020

Ao Vivo. Entrevistas a cantores, escritores, atores e outros artistas.

Mais ouvido: “Trevo” e a nova “Ai, amor”. Dupla Anavitoria em mini-concerto

Outras Histórias do Desporto. Tudo menos as polémicas dos 3 grandes e as habituais discussões sobre arbitragem

Um dos mais ouvidos: As críticas de Greta Thunberg a Roger Federer

Conversas de Fim de Tarde. Entrevistados para acompanhar o regresso a casa

Um dos mais ouvidos: Daniela Ruah: “O povo americano está polarizado”

Convidado Extra. Entrevistas de João Paulo Sacadura à hora de jantar.

Mais ouvido: Mercedes Balsemão, mulher do fundador da Impresa: “Passei de Rainha consorte a Rainha-mãe”

Cabeça de Cartaz. Conversas a meio da tarde com músicos e agentes culturais.

Um dos mais ouvidos: A banda brasileira que Portugal tem de descobrir

Fio Condutor. Os enredos da semana na Internet. Desde “A minha aldeia” até ao “Momento unânime”, sem esquecer “A contenda”.

Mais ouvido: O estranho caso dos manuscritos de Penedono

K4. A montra para o melhor da arte contemporânea.

Mais ouvido: “Quando expus Paula Rego ninguém quis comprar…”