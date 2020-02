Em atualização

O começou o debate do Orçamento do Estado na especialidade, através do deputado Afonso Oliveira, a garantir que as “alterações ao orçamento” propostas pela bancada social-democrata “garantem a sustentabilidade das contas públicas, não pondo em causa a previsão de excedente orçamental”. A ideia é antecipar a dramatização do governo relativamente ao desiquilíbrio orçamental que pode significar a descida do IVA da eletricidade da taxa máxima para taxa mínima.

No início do debate, Ferro Rodrigues comunicou que teve uma breve reunião com o Livre e a deputada Joacine Katar Moreira que “a partir de hoje, 3 de fevereiro, passará a exercer o seu mandato como deputada não-inscrita”. Isto significa que tomar algumas medidas para o “plenário de amanhã”, por exemplo quanto ao “placard eletrónico”. Hoje ainda ficará o “L”, de Livre, nos ecrãs eletrónicos, mas Ferro Rodrigues pede paciência aos deputados: “Agradeço que no meio destas dificuldades todas exista este bom senso”.

Voltando ao debate de orçamento, Afonso Oliveira lembrou ainda que as “1200 propostas de alteração”,é um “sinal de falta de consenso” e lembra todas as críticas que os parceiros sociais têm feito ao documento. O PSD diz que “vale a pena refletir” sobre um “orçamento que atingirá um recorde histórico da carga fiscal”. E acrescenta: “É um orçamento de muita parra e pouca uva. É um mau orçamento para Portugal e para os portugueses”. Afonso Oliveira destacou ainda que “não haja dúvida que a responsabilidade do orçamento é do governo” e “não compete à oposição fazer um orçamento alternativo”.

No CDS, Cecília Meireles lamentou a “profusão de propostas” de alteração apresentadas pelos outros partidos (em contraponto com as 48 dos centristas), notando que “quantidade e qualidade são coisas muito diferentes”.

A deputada criticou o Governo uma vez mais por ter apresentado um orçamento “como se tivesse maioria absoluta” e defendeu que “a propaganda e a realidade nunca foram tão distantes”. Cecília Meireles garante que o CDS quer “libertar as famílias da maior carga fiscal de sempre” de forma “responsável”, sem pôr em causa o saldo orçamental.

Duarte Alves, do PCP, garante que está em aberto a possibilidade de melhorar o orçamento com as propostas que o partido apresentou: “Não desistimos de uma batalha antes de a travar”, defendeu o deputado comunista, que aponta para o aumento das pensões, para a gratuitidade das creches e dos manuais gratuitos, de menos custos para os transportes públicos, de uma política fiscal mais justa e mais investimento nos serviços públicos.

Inês Corte Real, do PAN, criticou o orçamento, apontando-lhe “fragilidades” e “incoerências”. “Está pejado de telhados de vidro”, acusou a deputada. O Governo “está mais preocupado com o que dizem em Bruxelas do que com o que se passa no nosso país”, atirou Inês Corte Real, que destacou várias medidas de âmbito ambiental, da proteção de animais, da redução de impostos e de investimento nos serviços públicos. O PAN garante que este é o “momento da verdade”, apelando ao governo para que haja diálogo com a oposição, porque “não se constroem pontes sem alicerces”