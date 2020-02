O Presidente dos EUA utilizou, como é costume, a rede social Twitter para congratular os Kansas City Chiefs por terem derrotado os San Francisco 49ers na Super Bowl, este domingo. No entanto, Donald Trump deu os parabéns ao Estado errado: Kansas. A cidade natal dos Chiefs é o Missouri e não Kansas City, no Kansas.

“Parabéns ao Kansas City Chiefs por um ótimo jogo e um retorno fantástico, sob imensa pressão. Vocês representaram o Grande Estado do Kansas e, de fato, todos os EUA, muito bem! O nosso país está ORGULHOSO DE VOCÊS!”, escreveu Trump no domingo.

Dez minutos depois, segundo a CNN, o Presidente norte-americano apagou a publicação e substituiu-a por outra. Desta vez, com o Estado correto.

“Parabéns aos Kansas City Chiefs por um ótimo jogo e um retorno fantástico sob imensa pressão. Estamos orgulhosos de vocês e do Grande Estado do Missouri. Vocês são verdadeiros campeões!”, corrigiu Trump.

Os internautas rapidamente se aperceberam do sucedido, inundando a nova publicação com comentários a denunciar o erro.

Lmao. Here's the first tweet he put out before he realized Kansas City is in Missouri, not Kansas. pic.twitter.com/VcniZ3KCad

You freaking Moron. Not only can you not find Ukraine on a map, but you have no clue where the Chiefs are from. How embarrassing to have such a dunce as a fake president

— American Veteran (@amvetsupport) February 3, 2020