A banda norte-americana The Black Crowes vai atuar em Lisboa em novembro. O grupo de Chris e Rich Robinson, fundado em 1984 e autor de temas como “She Talks to Angels” e “Remedy”, vai subir ao palco da praça de touros e sala de espetáculos lisboeta a 14 de novembro.

O concerto em Portugal, anunciado esta segunda-feira pela promotora do concerto, fará parte de uma digressão europeia da banda que marcou o rock nos anos 1990. A digressão, que voltou a juntar os outrora desavindos irmãos Chris e Rich Robinson, tem como mote a revisitação em palco do primeiro álbum dos The Black Crowes, Shake Your Money Maker, editado há 30 anos (em 1990).

A digressão europeia vai começar no mês anterior, a 10 de outubro, em Dublin, na Irlanda. O conjunto de espetáculos de celebração do álbum Shake Your Money Maker teve o condão de voltar a juntar os irmãos e fundadores dos The Black Crowes.

Depois de um percurso bem-sucedido nos anos 1990 — que incluiu um concerto em Portugal em 1995, com a banda a abrir para os The Rolling Stones no antigo estádio José Alvalde —, os The Black Crowes tiveram um primeiro período de inatividade entre 2002 e 2005. Daí em diante, a banda manteve uma presença intermitente até terminar em 2015, após um diferendo entre os dois fundadores.