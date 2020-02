Pelo menos duas pessoas morreram e outra ficou ferida em consequência de um tiroteio ocorrido esta segunda-feira numa residência universitária na cidade de Commerce, Estado norte-americano do Texas, de acordo com fontes policiais.

De acordo com a agência Associated Press (AP), as autoridades pediram aos estudantes e funcionários da Texas A&M University — Commerce, para procurarem abrigo depois do tiroteio na residência universitária Pride Rock.

O ferido foi levado para um hospital e as aulas foram canceladas durante o resto do dia.

Commerce fica a cerca de 105 quilómetros a nordeste de Dallas.

Larry Copper III, um estudante caloiro que vive na residência que foi alvo do tiroteio afirmou ao Dallas Morning News, citado pela AP, que tinha saído do quarto pouco antes de as autoridades terem pedido às pessoas para se refugiarem.

Havia polícias a bloquear as portas, mas, à exceção disso, estávamos apenas sentados e à espera que se soubesse alguma coisa”, explicou o aluno.

Duas pessoas morreram, em outubro de 2019, e uma dúzia foi ferida durante um tiroteio, enquanto decorria uma festa de Halloween na qual participavam estudantes desta universidade texana.