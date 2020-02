Abel Matos Santos, membro da recém-eleita direção do CDS, apresentou esta terça-feira a carta de demissão ao líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos. A notícia da saída de Matos Santos foi avançada pela TSF e confirmada pelo Observador. O vogal da comissão executiva não resistiu assim à polémica em torno dos textos que escreveu no Facebook a elogiar Salazar e a PIDE e onde classificou Aristides Sousa Mendes como um “agiota de judeus”. Após a notícia inicial do Expresso, a direção centrista estava a enfrentar pressões internas para afastar Abel Matos Santos do órgão de cúpula do partido.

Em outubro de 2002, Abel Matos Santos e partilhou uma notícia do “Público” com o título “Embaixador de Israel diz que Portugal tem uma «nódoa» que os judeus não esquecem”. O democrata-cristão criticou depois diplomata que concedeu milhares de vistos a refugiados judeus contra a vontade de Salazar com a seguinte questão: “Porque será que defendem Sousa Mendes, que foi um agiota dos judeus?”. Esta era apenas uma das várias frases polémicas que tinha no Facebook.

Na sequência das declarações, o antigo vice-presidente e principal crítico no congresso do presidente Francisco Rodrigues dos Santos, exigiu ao líder o afastamento do dirigente.

Depois disso, a direção emitiu um comunicado, onde explicava o porquê de segurar o dirigente. Num documento assinado por toda a comissão executiva, os dirigentes desvalorizaram o caso, dizendo que as afirmações de Abel Matos Santos são “antigas”, algumas têm “mais de dez anos” e só foram noticiadas “com o firme propósito de prejudicar todo o CDS”. Para a direção do partido, houve um “rótulo ignóbil” que “quiseram colar” ao dirigente. Ainda assim, Francisco Rodrigues dos Santos só conseguiu segurar Abel Matos Santos cinco dias.