O jogo entre o Sporting e o Benfica estava marcado para 22 de abril de 2017, mas foi antes, ainda nessa madrugada, pelas 2h00, que tudo aconteceu. Quando um adepto italiano do Sporting foi atropelado mortalmente e ainda arrastado ao longo de alguns metros, numa rixa que envolvia adeptos dos dois clubes junto ao estádio da Luz. Consciente de que não conseguiu identificar todos os suspeitos envolvidos, o Ministério Público acabou por acusar 22 arguidos que se vão sentar juntos, esta terça-feira, no banco dos réus, para o início de um julgamento que já foi adiado três vezes.

Enquanto no Tribunal do Monsanto prossegue o julgamento de 43 elementos da Juve Leo acusados de crimes relacionados com terrorismo por terem invadido a academia de Alcochete e agredido jogadores e equipa técnica, arranca no Campus da Justiça este outro caso que também. Aliás, pelo menos dois arguidos que integram a Juve Leo são comuns a ambos os processos e terão que se dividir entre os dois julgamentos.

Luís Pina, o condutor do carro que matou Ficini, o adepto italiano, é acusado de homicídio. O seu carro foi encontrado três dias depois estacionado numa garagem de uns amigos com vestígio de sangue. Uma chamada anónima para a polícia acabaria por indicar às autoridades onde estava o carro usado no crime cometido naquela noite.

Segundo o despacho de acusação, a que o Observador teve acesso, ainda no dia 21, Pina tinha estado até à meia noite no Estádio da Luz. Mais tarde, já na madrugada de 22, um grupo de adeptos benfiquistas — que a polícia não conseguiu identificar no seu todo — dirigiu-se ao estádio de Alvalade e lançou um foguete luminoso de cor vermelha. Seria o rastilho para uma noite de violência. Os adeptos ainda saltaram vedações metálicas e tentaram imobilizar viaturas que lhes parecesses de apoiantes da equipa leonina.

Até que os adeptos que se encontravam no interior do estádio a ensaiar cânticos para o dia seguinte saíram à rua para se vingarem em direção ao estádio de Alvalade. Alguns deles enfiaram-se em carros munidos de barras de ferro e dirigiram-se para o estádio de Alvalade, lê-se no documento.

Ao aperceber-se da presença dos adversário Luís Pina terá saído da Luz, foi também buscar o carro e avançou a alta velocidade contra os adversários, só não atropelando porque eles se desviaram. Depois inverteu a marcha, acabando por atropelar o adepto italiano, arrastando-o ao longo de 15 metros — só o imobilizando depois de ter passado completamente por cima da vítima e não lhe prestando qualquer auxílio, como constataram as autoridades.

Assim, o arguido Luís Pina foi acusado de quatro tentativas de homicídio e um homicídio. Já os restantes arguidos vão responder pelos crimes de participação em rixa e dano com violência.

Marco Ficini pertencia à claque do clube italiano Fiorentina O Club Settebello