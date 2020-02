A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um incêndio florestal que está ativo há mais de 34 horas na freguesia da Ponta do Pargo, extremidade oeste da ilha da Madeira e está a ameaçar habitações. Segundo avança a TVI24, os investigadores encontram-se no local por suspeitas de fogo posto.

As chamas estão a ser combatidas por quatro corporações de bombeiros, numa altura em que o vento dificulta as operações. De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, as chamas estão a descer em direção ao centro da freguesia, aproximando-se das casas. A TSF, que cita um jornalista do DN Madeira, avança que “chegaram a ser retiradas pessoas das suas casas”.

As ações de combate decorrem no sítio da Corujeira, numa zona de mato e eucaliptos, sendo que as chamas lavram com intensidade e começam a aproximar-se de algumas residências, impelidas pelo vento, por vezes forte, que se faz sentir na zona. Pelo que explicou o comandante dos bombeiros voluntários da Calheta, Jacinto Serrão, à TVI, não ocorria um incêndio nesta zona desde 2015.

Segundo informação do Serviço de Proteção Civil da Madeira, estão mobilizados 28 operacionais e 14 meios terrestres dos bombeiros da Calheta (concelho a que pertence a freguesia da Ponta do Pargo), dos Voluntários Madeirenses, dos Voluntários de Câmara de Lobos e dos bombeiros de São Vicence/Porto Moniz, bem como do Corpo da Polícia Florestal, do Comando Regional de Operações de Socorro e do Serviço Municipal de Proteção Civil da Calheta.

O incêndio deflagrou inicialmente no sítio da Lombada Velha, às 5h16 desta segunda-feira, e desde então têm ocorrido pequenos focos em várias localidades da freguesia. O tempo quente e seco que se faz sentir na Madeira, com as temperaturas a ultrapassar os 25 graus, ocasionou já vários focos de incêndios rurais um pouco por toda a ilha.