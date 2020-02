Pessoas com máscaras, incluindo polícias e motoristas de autocarros, e um edifício a ser limpo por homens em batas e com máscaras com viseiras. Circular pelas ruas de Macau é estar a ser relembrado constantemente do coronavírus, que já matou 427 pessoas e que deixou o mundo em alerta.

As fotografias de Sérgio Furtado, jornalista da TDM – Teledifusão de Macau, mostra como se vive atualmente na cidade, que registou esta terça-feira o décimo caso de coronavírus. Ouça aqui a descrição que o português faz.

A epidemia, que começou na cidade de Wuhan na China, levou mesmo o governo de Macau a encerrar as operações durante duas semanas e não descarta a hipótese de encerrar as fronteiras com a China.