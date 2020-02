Era uma vez na Luz, um filme de Gabriel Pitt e Rafa DiCaprio (a crónica do Benfica-Famalicão)

Foi a nódoa no pano quase impecavelmente branco que Bruno Lage tricotou ao longo da segunda metade da temporada passada. O Benfica foi campeão nacional depois de ter estado a sete pontos de distância da liderança, o Benfica só caiu na Liga Europa nos quartos de final contra um poderoso Eintracht Frankfurt, o Benfica só falhou na Taça de Portugal. Exceção feita à Taça da Liga, que nunca foi um objetivo prioritário na campanha encarnada, a equipa da Luz só tirou o pé do acelerador contra o Sporting, desperdiçando em Alvalade uma vantagem conquistada em casa na primeira mão.

Esta temporada, a trabalhar com a equipa desde a primeira hora, a construir o plantel quase de raiz, a hierarquizar os objetivos desde o início, Bruno Lage colocou a conquista da Taça de Portugal logo a seguir à reconquista da Primeira Liga. Afinal, o segundo título nacional escapa aos encarnados há três anos, período temporal em que também não conseguiram regressar a uma final do Jamor. As contas são simples: com sete pontos de avanço em relação ao FC Porto, no cenário de uma presença garantida na final da Taça de Portugal, ainda em competição na Liga Europa, o Benfica olhava para os meses que restam até maio como uma janela recheada de metas e ambições.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Famalicão, 3-2 Primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa) Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Jardel (Ferro, 45′), Rúben Dias, Grimaldo, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Cervi (Rafa, 67′), Chiquinho (Carlos Vinícius, 67′), Seferovic Suplentes não utilizados: Zlobin, Florentino, Jota, Tomás Tavares Treinador: Bruno Lage Famalicão: Vaná, Ivo Pinto, Riccieli, Patrick William, Racine Coly, Pedro Gonçalves (Roderick, 86′), Gustavo Assunção, Uros Racic, Diogo Gonçalves, Toni Martínez (Anderson, 77′), Fábio Martins (Rúben Lameiras, 82′) Suplentes não utilizados: Rafael Defendi, Guga, Ofori, Alex Centelles Treinador: João Pedro Sousa Golos: Pizzi (53′), Pedro Gonçalves (60′), Toni Martínez (73′), Rafa (78′), Gabriel (90+5′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Gustavo Assunção (13′), a Grimaldo (43′), a Fábio Martins (64′), a Rúben Dias (90+1′)

O Benfica na melhor fase da temporada encontrava então o Famalicão na pior fase da temporada. A equipa de Bruno Lage ganha há seis jogos seguidos, a de João Pedro Sousa não vence há três consecutivos: primeiro e quinto classificados da Primeira Liga encontravam-se na Luz na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, entre um finalista crónico que anda afastado do Jamor e uma inevitável surpresa com vontade de tornar uma época ótima numa época histórica. Para receber o Famalicão, Lage fazia quatro alterações ao onze inicial que na passada sexta-feira venceu o Belenenses SAD — entravam Jardel, Gabriel, Chiquinho e Seferovic, saíam Ferro, Weigl, Rafa e Vinícius. O médio alemão era mesmo o único que forçava uma substituição obrigatória, por estar com uma infeção respiratória, e Dyego Sousa, o reforço que chegou no último dia do mercado de inverno, ainda não fazia parte da convocatória. Em oposição, o treinador encarnado surpreendia e não poupava Vlachodimos, que fazia a estreia absoluta na Taça.

Na antecâmara da visita ao Dragão para enfrentar o FC Porto, num jogo que pode acabar por ser decisivo nas contas do título, o Benfica entrou melhor e conseguiu estagnar a saída de bola do Famalicão: na linha técnica, Bruno Lage pedia à equipa que avançasse no terreno e a primeira fase de construção encarnada, composta pelos dois centrais mas também por Gabriel, estava para lá da metade do meio-campo defensivo. O Famalicão não tinha espaço nem tempo para pensar o jogo e desenvolver os lances, face à alta pressão do Benfica, mas a verdade é que os encarnados também não conseguiam encontrar o melhor critério e a melhor definição para as jogadas que construíam. Grimaldo acabou por ser o primeiro a romper a defesa adversária, com um passe que isolou Seferovic (7′), e Chiquinho atirou por cima depois de uma boa mudança de flanco orientada por Pizzi (10′), mas a equipa de Bruno Lage tinha dificuldades em retirar frutos da superior posse de bola que ia registando.

Com o avançar dos minutos no relógio, a pressão alta encarnada foi-se esfumando e os setores da equipa recuaram e espaçaram-se, o que abriu a porta à subida no terreno do Famalicão. Progressivamente, e apesar dos erros defensivos que pareciam revelar algum nervosismo, o conjunto de João Pedro Sousa foi crescendo na partida e chegou mesmo à melhor oportunidade do jogo: Diogo Gonçalves apareceu na profundidade, cruzou rasteiro a partir da direita e Pedro Gonçalves, ao segundo poste e totalmente sozinho, atirou ao lado (17′). Esta jogada acabava por ser o protótipo daquilo que o Famalicão ia tentando fazer na Luz — explorar as costas dos laterais, com especial preponderância na esquerda da defesa encarnada face às subidas recorrentes de Grimaldo, e apanhar desprevenidos os dois centrais. Na faixa central, era Fábio Martins quem tentava desequilibrar, com passes verticais e uma largura oferecida ao jogo que tornava difícil o trabalho de Gabriel e Taarabt.

Na direção oposta, o Benfica estava tombado para o corredor direito, onde caía Pizzi, mas foi encontrando cada vez mais dificuldades em entrar no último terço adversário. A falta de definição ofensiva aliava-se aos erros defensivos, onde Rúben Dias e Jardel somavam perdas de bola em zonas tidas como proibidas. Até ao intervalo, Pizzi ainda serviu Seferovic mas o avançado suíço chegou atrasado (28′) e acabou por ser o Famalicão a criar maior fluxo ofensivo, com remates tanto de Diogo Gonçalves como de Pedro Gonçalves e ainda um golo anulado a Toni Martínez por posição irregular (29′). No final da primeira parte, de onde a equipa de João Pedro Sousa saiu com notório ascendente e maior pragmatismo, o maior espelho dos problemas encarnados na criação de oportunidades eram os números de Seferovic: o avançado foi para o balneário com um remate, com apenas metade dos passes efetuados, sem passes para finalização e com três foras de jogo.

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Benfica-Famalicão:]