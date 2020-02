Já cheira a primavera. Vamos vesti-la?

Não haverá propriamente um estudo que o comprove, mas a experiência de cada um de nós assegura-nos que a primavera é aquela estação do ano que nos põe a todos o ânimo bem lá em cima. Com os dias cada vez maiores e o sol a chamar-nos para o jardim, é impossível não sorrir com os pássaros que desatam a cantar, as árvores que voltam a cobrir-se de folhas e as flores que renascem garridas de cor e alegria. Junte-se a isso aquelas roupas leves e frescas que adoramos vestir, e o resultado é amor que paira no ar.

Na primavera assistimos, uma vez mais, ao milagre da natureza que a cada estação se renova, em ciclos, garantindo-nos que a vida é muito mais simples do que pensamos. Na verdade, somos nós que tantas e tantas vezes a complicamos. Não é?

A juntar à lição de renovação trazida pela primavera, temos ainda outra boa notícia. É que tudo aquilo que adoramos nesta estação tem um efeito surpreendentemente positivo na saúde — na nossa e na dos mais novos. É verdade. À exceção das alergias (sim, nesta altura costumam dar sinal), tudo o que a primavera traz faz-nos bem e é saudável, senão vejamos: as temperaturas amenas convidam-nos a abrir janelas para arejar a casa, passear na natureza ou andar de bicicleta, correr no paredão ou descobrir passadiços; sabe-se que a atividade física e o ar livre são poderosos aliados anti-stress, além de que a luz tem efeitos positivos no humor, ajudando a reduzir estados depressivos e a potenciar a criatividade e a boa disposição. O sol da primavera é ainda excelente para a produção de vitamina D e até, claro, para nos convencer a tirar umas miniférias, que, dizem algumas investigações, só nos vai favorecer a saúde cardiovascular.

Vestir para celebrar a primavera

Por tudo isto, quando a primavera chegar, a 20 de março, é bom que estejamos todos preparados para a receber e celebrar, seguindo as dicas que partilhamos mais em baixo. Mas antes, e porque é de festa que se trata, vamos vestir as nossas crianças a rigor para acolhermos, juntos, estes dias bonitos e luminosos.

Na coleção Spring da Zippy, há propostas práticas, versáteis e atuais, que dão resposta às diferentes fases da vida dos mais novos, com a máxima atenção a todos os detalhes. A coleção de KID vai buscar a sua inspiração ao estilo retro e navy, às praias nostálgicas do Sul de Inglaterra, às suas casas coloridas e flora delicada. Nesta coleção, podemos encontrar malhas soft touch com detalhes femininos, denim com cortes retro, costuras em contraste e botões XL em madeira (detalhes que conferem imensa personalidade às peças e às crianças). Para Bebé, há novidades na linha Mix & Match, que procura estimular o universo imaginário e aventureiro dos bebés e tornar divertido o momento de vestir, além de permitir conjugar todas as peças entre si (o que é uma grande ajuda para os pais).

Para os mais pequenos (newborn), há opções variadas de bodies florais em algodão, bloomers e jardineiras em chambray – fáceis de vestir e muito práticas para mudar as fraldas!

Mas o melhor é espreitar as novas propostas da Zippy na fotogaleria:

O conforto e o bem-estar dos recém-nascidos são a prioridade da linha newborn da Zippy. 12 fotos

Dar as boas-vindas à nova estação

Assinalar a chegada da primavera é um costume em diversas culturas, e pode também passar a fazer parte dos rituais que gostamos de fazer com as nossas crianças. Afinal, todos os pretextos são bons para celebrar a família. Siga as nossas sugestões e deixe-se contagiar pelo espírito.

Limpar e destralhar: Na primavera, a natureza convida-nos a fazer como ela: a renascer com energia e vitalidade. Para ajudar à tarefa, nada melhor que limpar a casa, destralhá-la de objetos inúteis e reciclar. Envolver os mais novos é boa ideia, pedindo-lhes para separar os brinquedos com que já não brincam, encaminhando-os para outras crianças.

Magia dentro de casa: Lembra-se quando em miúdos colocávamos um feijão num algodão embebido em água? Pois bem, esta é a deixa para o fazermos de novo e matarmos saudades, mostrando aos mais pequenos a magia da natureza a acontecer ali mesmo debaixo dos seus narizes.

Jardinar é bom: Tratar das plantas de casa (da varanda ou do quintal) é tarefa que se impõe nesta altura do ano. Verificar se é necessário mudar-lhes o vaso, retirar ervas daninhas e folhas secas, acrescentar terra ou ter a certeza de que recebem a luz necessária é algo que as crianças vão adorar fazer também. E por que não plantarmos com a sua ajuda alguns vegetais para as sopas e saladas lá de casa?

Grinaldas de flores: Podemos desenhá-las, pintá-las, optar por colagens ou até, claro, fazê-las com flores naturais. Não interessa se não somos grandes artistas, mas apenas pôr a criatividade – a nossa e a dos mais pequenos – a mexer.

Caminhar no verde: Fazer caminhadas ao ar livre, abraçar árvores e colocar os pés descalços na terra é uma das melhores formas de dar as boas-vindas à estação. O único senão é que as crianças vão querer fazê-lo todos os dias.

Desligar a ficha: A primavera pode ser uma boa desculpa para nos desligarmos do mundo online para nos conectarmos mais com a presença uns dos outros. Deixar os dispositivos longe e em silêncio vai fazer com que haja muito mais tempo para o que realmente importa: estar em família.