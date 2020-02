Primeiro a retirada de confiança política, depois a desvinculação do assessor da deputada — e um dos fundadores do partido — e agora é Joacine Katar Moreira a sair do partido. Fonte do Livre confirmou ao Observador que já recebeu a carta de desvinculação da deputada.

O anúncio foi feito ainda esta madrugada por Katar Moreira através do Facebook, afirmando que não sente “liberdade nenhuma”, mas “algum silêncio” que, nota, “é uma espécie de ouro neste momento”.

A passagem à condição de deputada não inscrita foi já anunciada pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues na segunda-feira no arranque das votações na especialidade do Orçamento do Estado.

Caberá agora a Joacine Katar Moreira continuar com a defesa das 32 propostas de alteração ao OE2020, uma vez que estas se mantêm por terem sido apresentadas pela deputada durante o tempo em que ainda tinha a confiança política do partido. Recorde-se que uma das propostas que mais polémica gerou, que previa a devolução do património museológico às colónias, já foi chumbada no hemiciclo.