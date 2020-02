Três jogos em casa, três vitórias. Três jogos em casa, nove golos marcados. Três jogos em casa, seis golos sofridos. Com o resultado com Rio Ave a meio do mês, com o Beleneneses SAD na passada sexta-feira e o igual resultado esta terça-feira com o Famalicão, o Benfica alcançou uma marca que não se via há 55 anos: desde 1965 que os encarnados não sofriam dois ou mais golos em três encontros consecutivos na Luz.

Ainda assim, apesar dos dois golos sofridos tanto com os vilacondenses como com os azuis e os famalicenses, o Benfica resgata o inequívoco dado positivo de ter conseguido ganhar cada um desses três jogos. Depois da vitória tirada a ferros com o Rio Ave para Taça e da mesma vitória tirada a ferros com o Belenenses SAD para a Liga, a equipa de Bruno Lage voltou a beneficiar de uma eficácia acima da média — aliada a uma superior qualidade individual que se torna preponderante em momentos de decisão — para alcançar mais uma vitória a ferros com o Famalicão. Uma vitória que é já a 12.ª consecutiva na Luz, algo que não acontecia há mais de 30 anos, desde o Benfica de Toni em 1989.

Na flash interview, Bruno Lage elogiou a intensidade da primeira mão da meia-final da Taça e explicou os dois golos sofridos. “Foi um extraordinário jogo da Taça, um jogo à inglesa, com bola cá e bola lá. Onde nós pecámos foi no nosso equilíbrio, não foi na transição defensiva. Demos a oportunidade ao Famalicão de transitar e marcar dois golos. Perceber que foi um excelente jogo, contra uma excelente equipa e contra um jovem treinador que nos obrigou a ver o jogo de uma forma diferente. Quando estamos com bola, o nosso equilíbrio não foi o melhor e isso permitiu-nos sofrer os dois golos que sofremos. Ver a equipa, depois de sofrer dois golos, ir atrás da baliza adversária deixa-nos confiantes. Às vezes as coisas não correm bem e temos de nos agarrar a estas coisas”, atirou o técnico encarnado, que recordou ainda que na temporada passada o Benfica também saiu em vantagem para a segunda mão e acabou por ser eliminado pelo Sporting. “Já estivemos assim no passado. A vantagem neste momento é de 3-2 e temos de ir a Famalicão fazer um grande jogo e vencer”, concluiu Lage.

⌚️Apito final: SLB 3-2 FCF ⚠️Há 55 anos que o ????Benfica não sofria 2+ golos em 3 jogos consecutivos no ????️Estádio da Luz:

2020 Famalicão, Belenenses SAD e Rio Ave

1965 Barreirense, Levski e Vitória SC pic.twitter.com/qiCy0TCkMi — playmakerstats (@playmaker_PT) February 4, 2020

Logo depois, o treinador do Famalicão brincou com as palavras do homólogo encarnado e mostrou uma veia patriota. “Foi um bom jogo de duas equipas portuguesas, isso é que temos de realçar. Primeira parte algo tática, mas depois começámos a controlar o jogo e até chegámos a dominá-lo, entrando em zonas de finalização. Prometemos que vínhamos aqui jogar para ganhar, não conseguimos, mas vamos jogar para chegar à final. Temos de recuperar, com um jogo extremamente complicado para a Liga [V. Guimarães], para depois irmos com todas as forças para tentar passar à final”, dise João Pedro Sousa.

O Benfica venceu o Famalicão na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal e parte em vantagem para a segunda mão, disputada já na próxima semana. Pelo meio, os encarnados visitam o FC Porto no Dragão, num jogo que se pode tornar decisivo para as contas do título. O desgaste da partida desta terça-feira, jogada a alta intensidade e sempre num ritmo acima da média, pode revelar algum desgaste adicional na equipa de Bruno Lage: ainda assim, o facto de Weigl não ter jogado e de Rafa e Vinícius terem feito apenas meia-hora resguarda três dos jogadores mais influentes dos encarnados nesta fase da temporada.