O PSD arrancou o segundo dia de debate e votações na especialidade com o tema das cativações e com uma frase que os vários grupos parlamentares, e também o Governo, foram repetindo: “Bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz não faças o que ele faz”.

O deputado social-democrata Alberto Fonseca usou a frase para censurar os partidos da esquerda por, ao longo da discussão do OE, criticarem as cativações do Ministério das Finanças, mas depois votarem contra as propostas do PSD para descativar despesa nas entidades reguladoras.

A primeira resposta veio do secretário de Estado do Orçamento, João Leão, que repetiu o ditado, mas com o PSD como destinatário. “Tem razão senhor deputado: ‘Bem prega Frei Tomás’. O PSD passou o tempo a queixar-se que este orçamento tem um excesso de despesa. E o que apresenta? Medidas para aumentar a despesa”.

O PS pegou no tema e atacou o PSD enquanto governo, lembrando os oito orçamentos retificativos. “Precisaram de oito orçamentos para acertar alguma coisa. (…) As cativações sempre foram um instrumento de política orçamental e um bom instrumento que os senhores também usaram durante quatro anos”.