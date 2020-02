A atleta Patrícia Mamona abriu esta terça-feira a sua época internacional com um segundo lugar na prova do triplo salto do Meeting de Düsseldorf, na Alemanha, subindo ao quarto lugar do ranking de 2020.

A atleta do Sporting saltou 14,09 metros ao quarto ensaio, o seu segundo ensaio válido (abriu com um nulo, saltou 13,84, fez nulo, saltou 14,09, e fez mais dois nulos — o último seria suficiente para vencer).

Com esta marca, Patrícia Mamona sobe ao quarto lugar no ranking de 2020 do triplo salto.

Na prova que integra o circuito mundial World Indoor Tour da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), a vencedora foi a alemã Neele Eckhardt, com 14,17 metros, melhor marca mundial do ano e recorde pessoal. Na terceira posição ficou a lituana Dovile Kilty, com um salto de 14,06 metros.