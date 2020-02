Durante os 12 meses de 2019, foram comercializados 2,2 milhões de veículos equipados com baterias recarregáveis, sejam eles 100% eléctricos ou híbridos plug-in (PHEV). O volume de vendas desta classe de automóveis continua marginal, muito abaixo do que era esperado pelos responsáveis pelo sector. Mas ainda assim continua a crescer, embora de forma algo desacelerada, pois em Dezembro, por exemplo, foram transaccionadas 279.000 unidades, menos 4% do que no mesmo período de 2018.

A novidade do ano, no que respeita aos veículos eléctricos, foi o Model 3, agora já produzido em quantidades superiores, ainda que não as necessárias para satisfazer a totalidade da procura. O maior mercado para eléctricos continua a ser o chinês, onde os veículos de produção local têm óbvias vantagens concorrenciais, o que levanta a dúvida sobre qual o modelo eléctrico a bateria mais vendido do mercado.

Ranking PHEV 2019. Em 4º lugar surge o BYG Tang PHEV com 34.084 unidades 4 fotos