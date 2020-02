Pinto da Costa, de chapéu numa noite fria, não celebrou por aí além o primeiro golo do FC Porto marcado por Zé Luís, da mesma forma como não teve uma especial reação quando João Mário empatou a 20 minutos do final. Pela segunda vez, ambas já na sua presidência, os azuis e brancos não ganharam na terra de Viriato, deixando tudo em aberto para a segunda mão das meias da Taça de Portugal que se realiza na próxima semana, no Dragão. Com isso, ficou também adiada uma marca redonda dos dragões: alcançar a vitória 300 na competição.

As taças têm sido uma “pedra no sapato” dos dragões desde que Sérgio Conceição assumiu o comando: derrota nas meias da Taça da Liga e da Taça de Portugal frente ao Sporting em 2018; derrota na final da Taça da Liga e da Taça de Portugal frente ao Sporting em 2019; derrota na final da Taça da Liga frente ao Sp. Braga em 2020. No entanto, os dragões continuam apostados em superar essa barreira, até por ser uma competição querida ao presidente dos azuis e brancos, que conquistou desde que assumiu a liderança 12 dos 16 troféus do clube na prova rainha do calendário nacional. Agora, as atenções já estão focadas no clássico do próximo sábado frente ao Benfica e, no seguimento de um lance polémico sobre Corona, o técnico deixou já um “recado” para o jogo do Dragão.

“A equipa está identificada com o que fizemos. Tenho confiança em todos os jogadores e um plantel equilibrado, não me vou queixar das mudanças. Foram as que foram. Tivemos uma ocasião com o Marega, muita bola, mas no ultimo terço não definimos bem. Depois houve uma segunda parte em que criámos situações de golo. No único remate enquadrado, o Ac. Viseu fez o golo, empatou o jogo. Houve algum demérito nosso na falta de eficácia mas temos de olhar agora para o próximo jogo no Dragão para resolver a questão da meia-final. Temos de fazer mais do que o que aquilo que fizemos hoje”, começou por referir na zona de entrevistas rápidas da RTP3.

Pela 2.ª vez na história, o FC Porto não consegue vencer o Académico de Viseu:

➡1988/89: 0x0 (campeonato)

➡2019/20: 1×1(taça) pic.twitter.com/WMmk3C137o — playmakerstats (@playmaker_PT) February 4, 2020

Falta sobre Corona na área? Ainda não vi o lance. Do banco pareceu-me um penálti claro, o Corona fica a queixar-se de um toque e não foi pequeno e não é jogador de fazer isso. Espero que no sábado haja melhorias nesse sentido, não só no trio de arbitragem, mas também no VAR”, comentou.

⚠Nos 10 últimos jogos, o FC Porto sofreu um total de 12 golos e só não sofreu num (frente ao V. Setúbal, no último jogo) pic.twitter.com/r4fLXDoavJ — playmakerstats (@playmaker_PT) February 4, 2020

Por fim, e numa partida onde promoveu oito alterações na equipa inicial, Sérgio Conceição falou também de Vítor Ferreira, ou Vitinha, médio que fez a estreia como titular no conjunto principal do FC Porto e acabou por tornar-se o melhor jogador dos azuis e brancos. “Se jogou é porque tem qualidade e está a fazer um bom trabalho, os outros também fizeram por merecer a titularidade. Mudámos oito jogadores, mas isso não justifica nada. A segunda parte foi bem conseguida, com muita bola, mas o futebol é assim, o Ac. Viseu fez o empate, vamos agora debruçar-nos sobre este jogo e pensar no jogo de sábado. O empate não afeta nada, zero”, concluiu no final de uma partida onde os dragões voltaram a sofrer golos, algo que aconteceu em nove dos últimos dez encontros oficiais.

A última vez que o FC Porto não ganhara a uma equipa de escalão inferior na Taça???????? tinha sido em 2006/07 (0x1 frente ao Atlético CP) pic.twitter.com/HS888hTDLA — playmakerstats (@playmaker_PT) February 4, 2020

“Ficámos com um sabor amargo porque fizemos de tudo para ganhar o jogo mas o futebol é mesmo assim. Quero desde já agradecer o apoio aos adeptos e dizer que na segunda mão vamos ganhar e passar à final da Taça de Portugal”, comentou Vitinha na zona de entrevistas rápidas após o final do encontro.