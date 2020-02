O Banco de Portugal terá tentado notificar António Tomás Correia de um novo processo – pelo qual pode acabar a pagar coimas até 7,5 milhões de euros – mas não terá conseguido fazê-lo, mesmo tendo feito um pedido de notificação através da polícia, segundo o Correio da Manhã. Assim, o supervisor financeiro decidiu publicar um anúncio na edição impressa do jornal “Público” na segunda-feira onde são explicitados os termos da notificação de acusação.

O supervisor liderado por Carlos Costa tentou ao longo de quase três anos notificar Tomás Correia, ex-presidente da Caixa Económica Montepio Geral (até 2015) e da Associação Mutualista Montepio Geral (até 15 de dezembro último). O processo tem data de março de 2017 mas não foi possível “notificar o arguido [Tomás Correia] nas moradas conhecidas” e que foram “frustradas as diligências efetuadas com vista a determinar o paradeiro do mesmo“.

Até sair da organização – a 15 de dezembro – Tomás Correia passou os seus dias na sede da mutualista, na Rua do Ouro, em Lisboa, a cerca de 100 metros da sede do Banco de Portugal. E foi, também, por exemplo, ouvido no ano passado na Assembleia da República no âmbito da comissão parlamentar de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos, banco onde trabalhou antes de ir para o Montepio.

Tomás Correia já foi alvo de um processo que lhe aplicou uma coima de 1,25 milhões de euros mas esta é uma nova acusação num processo de contraordenação por irregularidades contabilísticas no registo de operações financeiras, produtos derivados e por falhas no controlo interno. Tomás Correia terá cometido estas irregularidades “a título doloso, e na forma consumada“.

Citado pelo Correio da Manhã, porém, Tomás Correia diz que a morada que aparece no edital anunciado no jornal é mesma morada onde atualmente habita. “É onde sempre estive e nunca fui procurado“, garante o banqueiro.

O banco e a associação mutualista foram no mês passado alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária e por elementos do Banco de Portugal, num processo relacionado com averiguações sobre o aumento de capital da caixa económica em 2013.