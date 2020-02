A organização do festival NOS Primavera Sound, que decorre anualmente no Parque da Cidade do Porto, revelou esta terça-feira o cartaz completo da próxima edição, agendada para os dias 11, 12 e 13 de junho.

Entre as confirmações mais sonantes estão artistas e bandas como Beck, Tyler the Creator, Lana Del Rey, Bad Bunny, King Krule, FKA Twigs, Little Simz, Cigarettes After Sex, Earl Sweatshirt, Dinosaur Jr. e Weyes Blood.

No leque de artistas nacionais confirmados para o festival estão David Bruno, Throes + the Shine, Montanhas Azuis, Chico da Tina e DJ Firmeza, entre outros.

Antes da revelação do cartaz completo esta terça-feira, a organização do festival já tinha confirmado um concerto dos regressados Pavement, a banda de Stephen Malkmus que marcou o indie-rock dos anos 1990.

Também já se esperava que alguns dos artistas e bandas confirmados para o Primavera Sound catalão não estivessem no congénere do Porto: os The Strokes, os Fountaines D.C. e Caribou foram confirmados para o NOS Alive, os The National para o Rock in Rio, Iggy Pop para o EDP Vilar de Mouros e Bad Bunny para o Meo Sudoeste. Apesar disso, Bad Bunny vai assim atuar em dois festivais portugueses este ano.

Face ao cartaz do Primavera Sound de Barcelona, estarão ainda ausentes no Porto o rapper Young Thug, os grupos Massive Attack e Disclosure, o cantor e compositor Bill Callahan e as bandas Yo La Tengo e King Gizzard & The Lizard Wizard, entre outros.

Beck, um regresso depois de mais de dez anos de ausência

É a par de Lana Del Rey a confirmação mais sonante do cartaz revelado esta terça-feira e é, ao contrário do que acontece com a popular cantora norte-americana, um reencontro com o público português após vários anos (mais de dez) afastado de palcos nacionais. Beck Hansen, autor de discos como Mellow Gold (1994), Odelay (1996) e Mutations (1998) e autor de temas como “Loser”, “Devils Haircut” e “Sissyneck”, vai atuar logo no primeiro dia de concertos no Parque da Cidade do Porto, a 11 de junho.

O último concerto do cantor e compositora em palcos nacionais foi no verão de 2008, no festival Super Bock Super Rock. Desde aí, e após uma pausa de alguns anos sem edição de discos, já editou três álbuns: Morning Phase, em 2014 — vencedor de dois prémios Grammy, nas categorias de Melhor Álbum do Ano e Melhor Álbum de Rock —, Colors, de 2017 — vencedor do Grammy de Melhor Álbum de Música Alternativa — e Hyperspace, editado no ano passado.

Se Beck deverá congregar um público bastante transversal no palco principal do festival, no primeiro dia de atuações, haverá mais concertos a reter no dia 11 de junho. Um deles será o do rapper e cantor Tyler the Creator, que em 2018 atuou num dos palcos secundários do festival portuense e que regressará agora com um novo álbum para apresentar: IGOR, vencedor de Melhor Álbum Rap na última edição dos prémios Grammy.

O artista que tem 28 anos e cujo nome de batismo é Tyler Gregory Okonma voltará ao Porto já como sólida certeza da música mundial e não apenas do género hip-hop: o último par de álbuns que lançou (antes de IGOR revelara Flower Boy) assegura-lhe um lugar único na música, pela mistura sui generis de batidas de dança eletrónicas, canto e rap.

Ainda no primeiro dia de concertos será possível ouvir a delicada pop ambiental de FKA Twigs, a languidez das canções melancólicas dos Cigarretes After Sex e a força experimental e rock da antiga baixista e guitarrista dos Sonic Youth, agora a solo e com um álbum (No Home Record) para apresentar, Kim Gordon. Também o hip-hop da rapper e cantora britânica Little Simz, o ecletismo da fórmula musical — inspirada em várias correntes e estilos da tradição musical negra dos EUA — de Sampa the Great, o rock dos Black Midi e dos DIIV e o Brasil de Arnaldo Antunes serão ouvidos no dia de arranque do festival.