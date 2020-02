No ano em que comemora duas décadas de existência, o Monstra — Festival de Animação de Lisboa juntou-se mais uma vez ao Museu das Marionetas para trazer a Portugal a exposição “O Mundo Animado de Tim Burton”, com marionetas e desenhos preparatórios originais de três filmes do icónico realizador norte-americano — “Marte Ataca!” (1996), “A Noiva Cadáver” (2005) e “Frankenweenie” (2012).

Esta é a 13.ª mostra organizada em conjunto com o museu lisboeta, 12 anos depois de ter sido a inaugurada a primeira, sobre os irmãos Quay, realizadores norte-americanos que, tal como Tim Burton têm ligações à Europa, mais precisamente ao Reino Unido. Porque foi em solo europeu — perto de Manchester, em Inglaterra — que as marionetas utilizadas por Burton foram construídas, pelas mãos dos artesãos da Mackinnon & Saunders, empresa líder mundial no desenvolvimento destes mecanismos para filmes de stop motion. O processo é longo e delicado — como é possível perceber ao visitar “O Mundo Animado de Tim Burton”, que inclui algumas marionetas despidas das suas roupas e do seu revestimento de silicone —, e pode levar longos meses a ser concluído, dependendo do tipo de boneco que se pretende.

A exposição inclui duas marionetas de Victor Van Dort, o infeliz noivo de Emily, a Noiva Cadáver 4 fotos

À entrada da antiga capela do Convento das Bernardas, onde são instaladas as exposições temporárias do Museu da Marioneta, Fernando Galrito, diretor artístico da Monstra, explicou durante a visita de imprensa esta quarta-feira que a ideia da exposição nunca foi simplesmente “mostrar as marionetas, mas enquadrá-las num espaço cenográfico” que, embora não se trate de uma cópia dos cenários dos filmes, recria espaços semelhantes ao “ambiente de trabalho” das marionetas. Assim, ao fundo da sala, é possível encontrar Emily, a noiva cadáver, e Victor, lado a lado, sob luz roxa. Os holofotes que iluminam os diferentes mostradores são a única iluminação da sala, colocada a meia-luz para recriar o ambiente gótico de Burton.

As marionetas usadas na “Noiva Cadáver” representam o núcleo principal de “O Mundo Animado de Tim Burton”. Além de Emily e de Victor, é possível ver os pais de Victoria, Maudeline e Finis Everglot, e a própria Victoria, em duas versões — uma, revestida com a sua camada de silicone e roupa, e outra, em que está reduzida ao seu esqueleto e onde é possível ver com a ajuda de uma lupa os minuciosos mecanismos que fazem a sua cara mexer-se. Deste filme, realizado por Tim Burton e Mike Johnson (que trabalhou em longas-metragens como “O Estranho Mundo de Jack” e “James e o Pêssego Gigante”), a exposição inclui ainda uma série de desenhos preparatórios originais de Burton e Carlos Gardel e também algumas impressões.

“A Noiva Cadáver” constitui, juntamente com “Marte Ataca!”, “Frankenweenie” e uma primeira curta metragem, “Vincent” (1982), o núcleo dos filmes de stop motion realizados por Burton. É por esta razão que a exposição do Museu da Marioneta lhes é inteiramente dedicada. Outras produções, como “O Estranho Mundo de Jack” (1993) ou “James e o Pêssego Gigante” (1996), apesar de terem contado com a sua participação, não foram realizados por ele.

O filme "Marte Ataca!" marcou o início da relação de Burton com a Mackinnon & Saunders 4 fotos

De “Frankenweenie”, a longa-metragem de 2012 que partiu de uma curta de 1984 com o mesmo nome, a monstra inclui uma marioneta de Victor Frankenstein, do seu cão e de Bob e algumas impressões de desenhos preparatórios. Será ainda possível ver no Museu da Marioneta duas figuras de “Marte Ataca!” — filme que marcou o início da já longa relação entre o realizador norte-americano e a Mackinnon & Saunders —, um marciano nu e outro vestido. Nem todos os bonecos presentes em “O Mundo Animado de Tim Burton” foram usados nos filmes de Burton — alguns mecanismos, como o de Victoria, serviram de modelos de apresentação, ou seja, foram construídos para serem mostrados a Burton numa fase inicial da produção.

Existem outros que não estão diretamente relacionados com a produção cinematográfica, como é o caso das três personagens dos “contos trágicos” de Burton — o Rapaz Ostra, o Rapaz Tóxico e o Rapaz Nódoa, que surgem no livro A Morte Melancólica do Rapaz Ostra e outras histórias — e do robô que encerra a mostra, construído de propósito para “O Mundo Animado de Tim Burton”.

A exposição vai estar patente no Museu da Marioneta de 6 de fevereiro a 19 de abril. O bilhete terá um custo de 2 euros, mas quem visitar o espaço museológico terá um desconto de 50%. A Monstra — Festival de Animação de Lisboa, responsável por trazer “O Mundo Animado de Tim Burton”, vai decorrer de 18 a 29 de março, em vários cinemas em Lisboa. No dia 13 de março, apresentará, nos claustros do antigo Convento das Bernardas, “A Noiva Cadáver”. O programa completo do festival só será revelado na próxima semana.