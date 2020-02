*Em atualização

Um avião Boeing 737-800 da companhia aérea Pegasus com cerca de 177 passageiros perdeu o controlo no aeroporto Sabiha Gökçen, em Istambul, na Turquia, indo para uma estrada. O acidente fez com que a aeronave se partisse em três partes, avança a Associated Press. O voo era precedente da cidade turca de Esmirna.

PLANE CRASH Pegasus #PC2193 Boeing 737-800 from Izmir, Turkey has gone off the runway after landing at Istanbul Sabiha Gokcen Int’l Airport. Front section of the aircaft has separated & flipped. People are seen evacuating the plane via rear doors. https://t.co/TIo5ij81U7 https://t.co/Ou5KxnfPAS pic.twitter.com/AfmRU0n2HU — Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) February 5, 2020

De acordo com o jornal turco Daily Sabah, o ministro dos Transportes do país, Cahit Turhan, disse que o acidente não causou vítimas mortais, mas alguns passageiros ficaram feridos. O acidente terá acontecido devido a uma “aterragem forçada” e ao mau tempo que está na cidade.

As autoridades de emergência estão ainda no local a retirar passageiros. Depois de ter derrapado, o avião incendiou-se. Nos vídeos partilhados do acidente, é possível ver pessoas a sair por entre uma das partes dos destroços. Todos os voos que estavam previstos para este aeroporto foram reencaminhados para o aeroporto Atatürk, também em Istambul.

[No Twitter estão a ser partilhados vários vídeos do acidente]