No próximo dia 13 de fevereiro, especialistas voltam a reunir-se para discutir o que há de novo na área dos Estudos Pessoanos. O encontro promovido anualmente pela Casa Fernando Pessoa irá decorrer este ano no Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva, no jardim das Amoreiras, por o edifício da Rua Coelho da Rocha estar encerrado para obras.

Entre as 10h e as 18h, serão apresentadas e debatidas pesquisas recentes, novas leituras e publicações, “atualizando-se em público a investigação sobre a biografia e a escrita de Pessoa”, refere o site da Casa Fernando Pessoa, que disponibilizou o programa completo no final da semana passada. Pedro Sepúlveda, Ana Marques, Luiz Fagundes Duarte e Nuno Amado são alguns dos investigadores que, este ano, participarão no evento.

Rádio Movimento com emissão especial dedicada ao colóquio de Estudos Pessoanos

Antevendo o encontro, esta quarta-feira, o programa da Rádio Movimento “Fernando Pessoa para todas as pessoas”, com Ricardo Belo Morais, vai ter uma emissão especial dedicada ao colóquio com vários convidados. Na primeira hora, Ricardo Belo Morais estará à conversa com a diretora da Casa Fernando Pessoa, Clara Riso, e com a bibliotecária da instituição, Teresa Monteiro, que no dia 13 falará sobre as novas aquisições (mais de uma dezena) que vieram reforçar a Biblioteca Particular do poeta.

A segunda parte do programa, contará com a participação do pessoano Antonio Cardiello, um dos moderadores do colóquio, e Rui Soares, um dos jovens que apresentará trabalho na edição deste ano. Haverá ainda uma estreia musical, a cantora de jazz húngara Rozina Pátkai, que homenageou Pessoa no seu mais recente álbum, Taladim.

A Movimento, uma rádio online, pode ser ouvida através do player disponível no site, aqui, e nas redes sociais.