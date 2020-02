Na sequência da saída de Abel Matos Santos da nova direção do CDS, outros dois dirigentes seguiram-lhe as pisadas: Luís Gagliardini Graça, membro fundador da Tendência Esperança em Movimento (TEM), e Pedro Formozinho Sanchez, um dos fundadores do partido, anunciaram também a sua saída do partido agora liderado por Francisco Rodrigues dos Santos.

Em causa está aquilo que ambos descrevem como uma “campanha indecente” e “miserável” “contra a dignidade e o carácter” de Abel Matos Santos, que dizem ser “um dos poucos homens livres deste país”. Poucos dias depois do congresso que elegeu a nova direção do CDS, da qual Abel Matos Santos, porta-voz da TEM, passou a fazer parte, o jornal Expresso recuperou algumas antigas declarações do dirigente centrista onde enaltecia Salazar, a PIDE e se referia a Aristides Sousa Mendes com “agiota de judeus”. Matos Santos começou por não desmentir as declarações, afirmando depois que estavam descontextualizadas e acabando depois por as ocultar da sua página de Facebook. Francisco Rodrigues dos Santos começou por o segurar, mas o dirigente centrista acabou por apresentar a sua demissão esta terça-feira.

Através do Facebook, Luís Gagliardini Graça, que fundou a TEM e que neste congresso foi eleito para a comissão política nacional na lista de Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou a sua demissão por lealdade a Abel Matos Santos. “Obviamente que me demito por não pactuar com uma campanha indecente contra a dignidade e o caráter de um homem que muito respeito (…)”, lê-se, afirmando depois que é “solidário nas alegrias” mas também “nos momentos menos felizes”.

Obviamente que me demito por não pactuar com uma campanha indecente contra a dignidade e o carácter de um homem que… Posted by Luís M. Gagliardini Graça on Tuesday, February 4, 2020

Quem se seguiu a ele foi também Pedro Formozinho Sanchez, um dos fundadores do partido, que agora se desfilia, avança a TSF. “Acabo de apresentar a minha desfiliação ao partido que ajudei a fundar ao seu atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos”, disse. Numa carta dirigida ao novo líder do partido, Formozinho Sanchez explica que sai “depois dos últimos acontecimentos no partido e da demissão de Abel Matos Santos, no rescaldo de uma campanha no mínimo miserável contra um homem bom, lutador de causas nobres, patriota e estrénuo defensor do CDS e dos seus valores fundacionais”.

Segundo a TSF, que cita a carta, Formozinho Sanchez afirma que a “campanha contra Abel”, movida por “gente desqualificada de maus perdedores”, intensificou-se “a cada hora”, e teve um único propósito: “minar” a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos. Daí que o centrista recém-desfiliado tenha deixado um aviso ao novo presidente do partido: “o alvo deste ataque és tu e é a tua cabeça que eles vão pedir a seguir”.