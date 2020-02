Cristiano Ronaldo, que faz esta quarta-feira 35 anos, é um super-herói no livro de banda desenhada “Striker Force 7”, publicado na terça-feira em Espanha pela editora Destino, avança o jornal La Vanguardia. O jogador salta dos relvados para o mundo da ficção da “BD” para se tornar um dos protagonistas de “Striker Force 7”, uma agência internacional de super-heróis que quer garantir a paz no mundo.

Segundo o jornal, a editora pretende incentivar a leitura entre as crianças e fomentar a coesão global através da imagem e influência do futebolista, que atingiu recentemente os 200 milhões de seguidores no Instagram e que é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Em comunicado, o jogador da Juventus disse estar “emocionado” por poder reunir neste projeto duas paixões: o futebol e o mundo dos super-heróis.

Da mesma maneira que o futebol conecta culturas e pessoas de todo o mundo, acredito que grandes personagens animadas e heróis podem fazer o mesmo, e é por isso que estou emocionado por poder unir essas paixões (…) através deste projeto e partilhá-lo com os meus ‘fãs'” afirmou.

De acordo com o La Vanguardia, para além do livro o projeto vai lançar ainda uma série animada na Índia em parceria com o estúdio Graphic India e a VMS Communications. A série também vai ser transmitida no Facebook Watch.

Sharad Devarajan, um dos fundadores do estúdio de animação afirmou que o CR7 “também é um super-herói da vida real para toda uma geração e esta nova série vai reunir uma equipa local de personagens que são representativos da diversidade dos seus milhares de admiradores”.