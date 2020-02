Da metamorfose no Manchester ao peso da idade na Juventus. A ciência explica como o corpo de CR7 mudou para chegar ao topo do futebol

Quando dizemos que a idade também pesa, no caso de Cristiano Ronaldo a expressão é mesmo literal. Com 35 anos celebrados esta quarta-feira e 84 quilos de peso, desde os 30 que o capitão da seleção portuguesa alterou a dieta e os hábitos de treino fora dos relvados para perder, em média, um quilograma por ano.”É para conseguir continuar a ser ágil apesar da idade”, explica ao Observador a personal trainer Beatriz Sousa: “Ele tem de perder esse peso para continuar a treinar a condição física e a jogar futebol, mas de maneira a que não aumente o peso. Se o fizer, isso iria prejudicá-lo na agilidade”.

As características físicas de Cristiano Ronaldo são parte do segredo que tem permitido ao atleta metamorfosear-se ao longo da carreira conforme as necessidades que vai tendo em campo. Uma análise científica financiada pela Castrol em 2011, logo a seguir ao atual avançado da Juventus ter saído do Manchester United para o Real Madrid, mostrou que Ronaldo tem menos 3% de gordura do que um supermodelo, um diâmetro de coxas maior do que a média — 61,7 centímetros — e gémeos menos volumosos do que o normal, embora o esquerdo esteja mais desenvolvido que o direito.

Conforme apuraram os biomecânicos envolvidos no estudo, Cristiano Ronaldo “tem as pernas longas de um velocista, é esguio como um atleta de meio-fundo e as coxas mais poderosas que um saltador em altura”. São características que, de acordo com os cientistas da Castrol, desenvolveu enquanto jogava na Premier League e era orientado por sir Alex Ferguson que lhe permitiram aumentar a taxa de bolas conquistadas no ar de 40% para 66%.

Mais: em situação de jogo, Ronaldo consegue aplicar no chão uma força de 5G e saltar 78 centímetros a partir do solo. Por outras palavras, o aniversariante português deste 5 de fevereiro aplica no solo a mesma força que um astronauta experimenta em alguns momentos da descolagem de um foguetão, e à conta desse impulso salta mais do que a média de um jogador de basquetebol da NBA.