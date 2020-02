Deputada britânica criticada por mostrar ombro no parlamento e responde: "Não sou prostituta"

A deputada britânica Tracy Brabin tem sido alvo de críticas no Twitter, depois da sua presença no debate que houve na Casa dos Comuns, na segunda-feira. As razões não têm a ver com alguma coisa feita ou dita pela deputada, mas sim com a forma como estava vestida: o vestido que escolheu deixava à mostra um dos seus ombros. Nesta quarta-feira, Tracy utilizou a mesma rede social para responder às críticas.

Na terça-feira, uma utilizadora do Twitter questionou se a escolha da deputada era “apropriada” para o parlamento. E Brabin respondeu, mostrando-se surpreendida pelas críticas: “Quem diria que as pessoas podiam ficar tão emocionais devido a um ombro…”

“Olá. Desculpem, não tenho tempo para responder a todos os vossos comentários sobre isto, mas posso confirmar que não sou…. uma vadia, não estou de ressaca, não sou uma prostituta, não estou prestes a amamentar, não sou relaxada, não estou bêbada, não acabei de ser violada ao pé de um caixote do lixo”, escreveu ainda Tracy Brabin na sua conta do Twitter.

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not….

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.

Who knew people could get so emotional over a shoulder… ???? https://t.co/sTWWiEY2TF

