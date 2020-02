Um homem agrediu um médico no serviço de urgências do Hospital de Trás-Os Montes e Alto Douro, em Vila Real na terça-feira, confirmou ao Observador o serviço de comunicação do hospital.

O alegado agressor terá alegadamente dado um murro ao médico, após a morte da sua mulher, no mesmo dia, nas instalações hospitalares de Vila Real, disse o Correio da Manhã.

O profissional de saúde teve “ferimentos ligeiros”, mas a segurança do centro hospitalar “sanou de imediato o conflito e acionou as autoridades”, que se deslocaram ao local do incidente e tomaram conta da ocorrência, disse ao Observador a mesma fonte do Hospital de Trás-Os-Montes e Alto Douro.

O Conselho de Administração diz tratar-se de um “caso isolado” e manifesta a sua “solidariedade para com o profissional”, tendo disponibilizado o apoio necessário, finalizou a assesoria de imprensa do hospital.