Os veículos eléctricos vieram provar que são um desafio muito complexo, que tem inclusivamente colocado grandes dificuldades às marcas mais reputadas do mercado, da VW à Mercedes. Daí que fosse com óbvia curiosidade que encarámos a possibilidade de testar o primeiro modelo alimentado por bateria da Honda, outro fabricante que sempre se bateu pela sofisticação tecnológica, pelo menos entre os veículos com motor de combustão.

Antes de nos mostrar o novo Honda e, os responsáveis japoneses começaram por colocar a situação em perspectiva, afirmando que 2/3 da sua gama vai ser electrificada em 2030 (com versões 100% eléctricas ou híbridas), com o compromisso de todas as gamas que comercializam na Europa oferecerem pelo menos uma versão electrificada. Isto significa mais 6 modelos electrificados, sendo dois deles 100% eléctricos a bateria, com outro modelo a juntar-se a este Honda e nos próximos 2 anos.

A bateria tem sempre 35,5 kWh de capacidade útil, mas o motor pode debitar 136 cv ou 154 cv, incrementando a capacidade de aceleração 8 fotos

Como é por fora?

Maior do que parece. A Honda esforçou-se por desenhar o seu primeiro veículo que não recorre a motor a combustão de uma forma diferente. Diremos mesmo, radicalmente distinta. Apesar de exibir praticamente quase o mesmo comprimento do Honda Jazz e exactamente a mesma distância entre eixos, o “e” recorre a uma nova plataforma, específica para veículos a bateria.

Mas é o estilo da carroçaria que mais dá nas vistas, algures entre o rétro e o “brinquedo”, com uma frente igual à traseira, onde surgem dois faróis redondos à frente e farolins das mesmas dimensões atrás em painéis pintados de preto. Com um aspecto cativante, o Honda e esconde o facto de ter o motor eléctrico montado atrás, sobre o eixo posterior, o que permite maximizar o comprimento do habitáculo e dotar a direcção de uma capacidade de fazer inversão de marcha em espaços diminutos (apenas 8,6 metros). Também as suspensões merecem referência, por serem independentes tipo McPherson às quatro rodas, o que explica o conforto que se sente a bordo, mesmo a circular em cidade sobre pisos menos bons.

Contudo e como em tudo na vida, mesmo as melhores opções – e estas soluções da Honda figuram entre as mais sofisticadas do mercado – arrastam consigo algumas limitações. Por exemplo, enquanto o motor atrás vem mesmo a calhar, retira espaço à bagageira, impedindo-o de ser mais funda, para depois as suspensões tipo McPherson, que se caracterizam por montar os conjuntos mola/amortecedor quase vertical, voltam a beliscar a capacidade da bagageira, limitando-se a largura.

O Honda e recorre a 5 ecrãs digitais para melhorar a interligação com o condutor. E o assistente de voz ajuda 3 fotos

Que novidades traz o interior?

O habitáculo é muito provavelmente o maior trunfo do Honda e, ou pelo menos, foi onde os japoneses concentraram uma parte importante dos seus investimentos. O painel de instrumentos é sempre digital em todas as versões, para depois mais dois ecrãs ao centro, com o conjunto a ser complementado por mais dois ecrãs, onde são projectadas as imagens recolhidas pelas câmaras de vídeo que desempenham o papel de retrovisor exterior. Se tudo isto faz sentido, num veículo deste segmento, falaremos mais à frente.

O tablier assuma uma linha plana, com uma aplicação de imitação de madeira a toda a largura (material que também surge na consola, em baixo) que, tanto quanto nos garantiram, é específico da versão Advance, a mais refinada. A presença da madeira, bem como dos ecrãs, ajuda a fazer esquecer o facto do Honda e recorrer apenas a plástico duro no resto do tablier, que se risca facilmente com qualquer objecto que ali se coloque, ou até com as unhas.

Mas nada disto belisca a imagem de sofisticação que se sente a bordo, com ênfase para os 5 ecrãs, sensação que depois é confirmada pelo facto das portas serem forradas até cima com tecido, o mesmo dos assentos. Estes são confortáveis, pelo menos os da frente, tendo ficado com a ideia que as costas do banco posterior (que é corrido) estavam mais vertical do que o habitual. Indiscutível era o espaço para as pernas de quem se senta atrás, que nos surpreendeu pela sua generosidade, provando que com apenas 3,895 m de comprimento, a Honda avançou o habitáculo consideravelmente. O tejadilho de abrir em vidro é de série em todas as versões.

Todas as versões possuem, de série, os retrovisores exteriores por câmara de vídeo 4 fotos

Fazem sentido os cinco ecrãs no tablier?

A Honda assume os cinco ecrãs que ostenta o tablier como a assinatura estilística do seu primeiro eléctrico. Apesar de defender que o “e” é exclusivamente um citadino e que em média os europeus que vivem nas grandes cidades percorrem na maioria dos casos 40 km por dia, a marca nipónico dotou o seu eléctrico com várias formas de entretenimento, alegando que ajudará a passar o tempo enquanto se espera por alguém, ou se carrega a bateria.

Os dois ecrãs laterais (com 6 polegadas cada) fazem de retrovisor exterior, com a Honda a prometer melhor definição de imagem do que nos sistemas convencionais, por espelho, em condições de fraca visibilidade ou chuva. O painel de instrumentos tem 8,8”, para depois ao centro surgirem os dois ecrãs centrais, ambos com 12,3” e com a possibilidade de serem trocados entre si e com o da direita a poder ser comandado pelo passageiro, sem intervenção do condutor. Uma série de botões permite um acesso directo a um sem número de funções.

Ao centro, em baixo, é possível encontrar uma tomada de corrente a 220V, como que temos lá em casa, junto à qual estão as tradicionais USB e uma HDMI, destinada a ligar uma consola da Nintendo, que assim permite usar os ecrãs centrais quando se está parado. Se está à espera e se esqueceu da consola, pode sempre transformar os duplo ecrã num imenso aquário, obviamente virtual, onde pode escolher o tipo de peixe, de fundo e até dar de comer aos bichos, que atacam a comida como se fosse… a sério.

Lá atrás surge a bagageira, com apenas 171 litros, manifestamente pouco até para ir às compras, o que não nos impediu de lá alojar dois casacos e duas malas com dimensões capazes de serem transportadas no avião.

Que motores e capacidade de bateria oferece?

O Honda e é proposto sempre com bateria de 35,5 kWh, que o responsável pelo “e”, Takahira Shianya, nos assegurou serem referentes à capacidade útil, avançando ainda que a marca não divulga a capacidade total. Revela isso sim tratarem-se células fornecidas pela Panasonic e, segundo depreendemos, do tipo prismático. Colocado ao centro na plataforma, o pack de acumuladores garante que 50% do peso do veículo incide sobre cada um dos eixos.

Há duas versões do Honda e, a normal que monta um motor de 100 kW de potência, 136 cv, e a Advance com 113 kW, cerca de 154 cv. Ambas anunciam estarem limitadas a 145 km/h, para a diferença na aceleração de 0-100 km/h se limitar a 0,7 segundos, com 9 seg para o Normal e 8,3 seg para o Advance. Porém, como este último monta jantes de 17” (em vez de 16”) e pneus com maior aderência (Michelin Pilot Sport 4), a autonomia de 222 km na versão Normal cai para apenas 210 km na Advance.

De realçar que, de acordo com Shianya, o eléctrico monta pneus mais largos atrás do que à frente, respectivamente 185/60 R16 e 205/55 R16, com o técnico a não nos conseguir explicar o motivo que leva a Honda (1527 kg) a anunciar para um modelo com apenas 35,5 kWh de bateria, quase o mesmo peso de um Renault Zoe, com 52 kWh, ou um Peugeot e-208, com 50 kWh.

Como é ao volante?

Conduzimos o novo Honda e em Valencia e arredores, tendo desde logo a possibilidade de constatar a capacidade de manobra, graças a uma direcção de desmultiplicação variável, com 3,1 voltas entre extremos e um raio de inversão de marcha de 4,3 metros. O conforto é um trunfo, cortesia das suspensões independentes à frente e atrás, sendo que o carro se desloca com agilidade, sem que o peso pareça ser um problema, mas também sem que os 154 cv nos impressionassem pela capacidade de aceleração.

Testámos o Single Pedal, uma solução similar ao que já vimos no Nissan Leaf, mas rapidamente regressámos ao esquema tradicional, que sempre utilizámos e que nunca vimos como uma desvantagem. Mas admitimos que é uma questão de gosto… e de hábito. As patilhas colocadas junto ao volante permitem seleccionar 4 níveis de regeneração de energia, apesar do condutor conseguir a mesma finalidade pressionando o pedal do travão, que até um determinado nível de pressão reduz a velocidade recorrendo apenas ao motor eléctrico e não aos travões por fricção.

Recorrendo ao duplo ecrã, para podermos ter em simultâneo o computador de bordo para controlarmos os consumos e o mapa do sistema de navegação (que bloqueou apenas 3 quilómetros depois de termos iniciado a viagem), tivemos oportunidade de pôr à prova igualmente o assistente de voz, “despertado” pela frase “ok Honda”, a que se pode juntar qualquer tipo de pedido. O processador de voz identifica bem os pedidos e evitar ter de retirar os olhos da estrada para, por exemplo, procurar um destino no sistema de navegação. Em cidade, a um ritmo calmo e em linha com o resto do trânsito, o “e” atingiu um consumo de 17,4 kWh, o que aponta para uma autonomia próxima dos 200 km.