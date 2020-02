A transferência do português Trincão do Sporting de Braga para o Barcelona, por 30,9 milhões de euros, poderá render uma comissão de até sete milhões de euros à Gestifute, empresa de Jorge Mendes. Um milhão e meio é pago com a concretização da transferência, mas há, ainda, uma comissão dependente de objetivos — que pode ascender a 5,5 milhões.

A informação está no comunicado que o Sporting de Braga, que tem ações admitidas à negociação na bolsa de valores, fez à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A transferência do jogador importa para a Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD um encargo com serviços de intermediação no valor base de 1.500.000,00€ (um milhão e quinhentos mil euros) ao qual acrescem bónus por objetivos atingidos pelo intermediário no âmbito da negociação com o Futból Club Barcelona (success fee) no valor de de 5.500.000,00€ (cinco milhões e quinhentos mil euros).”

A transferência do futebolista foi fechada numa reunião, na capital da Catalunha, que sentou à mesma mesa Josep Bartomeu, presidente do FC Barcelona, António Salvador, presidente do Sp. Braga, e Jorge Mendes, CEO da Gestifute. Trincão, que vai continuar no Braga até ao final da época, vai ter uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros no seu novo contrato.