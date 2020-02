Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, defendeu a aposta de uma estratégia ibérica coordenada entre Portugal e Espanha, num modelo semelhante ao que existe entre a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo. E aliás, até se inspirou no seu nome: em vez de Benelux, propõe que esta aliança entre portugueses e espanhóis se chame Iberolux.

A ideia do presidente da câmara portuense, que lidera a autarquia (como independente) desde 2013, foi defendida no fim de semana passado no Cities Forum 2020 que decorreu precisamente no Porto. “Sempre acreditei que, desde que Portugal e Espanha têm democracias, deveríamos ter um Iberolux, como um Benelux”, afirmou Rui Moreira numa entrevista à agência de notícias espanhola Efe.

Para o munícipe está na altura de Portugal e Espanha terem uma cooperação ainda mais estreita dentro do quadro da União Europeia. Rui Moreira quer que essa estratégia se estende até à América latina, e considera-a “essencial” para Portugal e Espanha na criação de uma “identidade ibérica”. Segundo Moreira, as ligações entre Portugal e a Galiza já mostram uma relação muito próxima entre o Norte de Portugal e a Região Norte de Espanha, que já praticamente dá como certa a ausência de fronteiras.