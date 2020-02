O valor bolsista da Tesla duplicou desde o início do ano, a beneficiar de ter anunciado uma faturação acima da esperada, e só nas últimas duas sessões a ação valorizou-se em cerca de 40%, depois de uma firma de investimento ter emitido uma nota altamente otimista para a empresa, admitindo que o valor da empresa poderá disparar para mais de um bilião de euros em menos de cinco anos. Nesta fase, a Tesla já vale mais do que a Ford, a General Motors e a Fiat-Chrysler todas juntas – e nunca deu lucro.

No final da sessão bolsista desta terça-feira, um dia em que as ações da Tesla subiram 17% – para 912 dólares cada –, a capitalização bolsista da Tesla ascendeu a 104 mil milhões de dólares (o equivalente a quase 150 milhões de euros). É uma avaliação de mercado que supera os 104 mil milhões que valem as três maiores fabricantes automóveis tradicionais cotadas na bolsa norte-americana.

Só a japonesa Toyota, que vale 227 mil milhões de dólares, supera o valor de mercado da Tesla. A Toyota vendeu 10,7 milhões de carros no ano passado, três vezes mais do que os 367 mil automóveis que a Tesla vendeu – além disso, ao passo que a Toyota é lucrativa, a Tesla teve um prejuízo de 862 milhões de dólares no ano passado.

Isto significa que a capitalização de mercado da Tesla tem implícita uma crença de que a Tesla acabará por se tornar uma empresa dominante neste mercado – e é precisamente isso que vários analistas têm previsto. Já esta semana, Catherine Wood, analista da ARK Invest, considerou que investir em ações da Tesla é um “no brainer“, isto é, que é uma aposta com potencial óbvio.

A ARK, uma das firmas mais otimistas em relação à empresa de Elon Musk, acredita que o valor das ações irá multiplicar-se mais de sete vezes em relação ao valor atual, para 7.000 dólares por ação, até 2024. A confirmar-se, isso daria à Tesla uma capitalização de mercado de 1,3 biliões de dólares (quase 1,2 biliões de euros), o que colocaria a Tesla no pódio das maiores empresas mundiais, ao lado de “gigantes” como a Apple e a Microsoft.

E, atenção: os 7.000 dólares deste “preço-alvo” são o cenário-base da ARK Invest. No cenário mais otimista admitido pela casa de investimento, as ações podem escalar até aos 15.000 dólares. E mesmo no cenário mais pessimista da ARK as ações da Tesla quase duplicam em relação ao valor atual, para 1.500 dólares.

Mas há analistas mais cautelosos, porém, como o caso da JP Morgan. “Continuamos a recomendar cautela em relação às ações da Tesla, que parecem estar altamente sobreavaliadas à luz da análise que fazemos dos fundamentos da empresa”, afirma o banco de investimento.