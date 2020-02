A partir desta sexta-feira há um novo parque ribeirinho na cidade. Veja como vai ficar

O novo Parque Ribeirinho Oriente, na capital, inaugura oficialmente esta sexta-feira, 7 de fevereiro, depois de mais de um ano de obras. O projeto a cargo do atelier F|C – Arquitetura Paisagista, de Filipa Cardoso de Menezes e Catarina Assis Pacheco, faz parte da estratégia da Câmara Municipal de Lisboa para 2020 — “Biodiversidade na cidade de Lisboa”. A primeira de duas partes do projeto fica acessível ao público a partir de amanhã: partindo dos armazéns da Doca do Poço do Bispo, o parque estende-se para norte ao longo de quase 650 metros de frente de rio, o que perfaz um total de 4 hectares.

O primeiro concurso público para a construção do parque aconteceu em 2015 e o vencedor foi o atelier F|C — posteriormente, o concurso viria a ser anulado devido a questões burocráticas. Ao Observador, Catarina Assis Pacheco explica que o atelier que representa foi contratado pelo promotor do empreendimento de apartamentos de luxo em Braço de Prata em 2016. Feito o estudo prévio para a totalidade da área intervencionada, as obras referentes à primeira parte do Parque Ribeirinho Oriente arrancaram no verão de 2018 — a segunda fase, que ainda não começou, estender-se-á para norte, em toda a frente do Loteamento da Matinha e terá também uma dimensão de 4 hectares (está previsto que ligue ao Parque das Nações). O espaço agora intervencionado foi em tempos uma faixa industrial. Desocupada nos últimos anos, era particularmente usada por “um grupo muito ativo de pescadores”, diz Assis Pacheco. Era esta uma “área expectante”, ao abandono. As obras ao comando do atelier já citado exigiram a requalificação total desta faixa.

O percurso principal acontece ao longo do rio e é acompanhado, de um dos lados, por um “extenso corpo verde” — em causa estão relvados generosos e plantações arbustivas e arbóreas que “formam bolsas de estadia”, isto é, protegem as pessoas que queiram desfrutar daquele espaço do vento. As zonas verdes implicaram a recriação do ecossistema que já antes existira naquela zona. Daí que, correndo tudo bem, no futuro a vegetação “funcionará só por si, com pouca manutenção”. Na vegetação mediterrânea será, então, possível observar pinheiros mansos, sobreiros, freixos ou amieiros, um trabalho que foi feito em parceira com um geobotânico que fez o estudo e a seleção das espécies através da recolha de amostras no local — posteriormente, as espécies foram produzidas no viveiro autóctone em Lisboa de nome Sigmetum.