A Apple revolucionou os auriculares sem fios com os seus AirPods. Além da qualidade de som, o seu principal trunfo reside no seu característico design, o que os torna facilmente identificáveis, exactamente o pretendido pelos clientes. A concorrência avançou com propostas cada vez melhores, mas agora surge no mercado a Pearl, que afirma ter o seu sistema concebido por ex-designers da Ferrari.

Os auriculares da Pearl Audio foram desenhados por Crystal Li, ex-designer da Pininfarina, empresa italiana que desenhou uma parte considerável de modelos da Ferrari. Mas nem só do estilo vivem os Pearl pois, ao que parece, os novos airpods possuem igualmente características que os tornam diferentes e para melhor.

Além do cancelamento de ruído – com dois modos diferentes de funcionamento – os Pearl são controlados pelo chip Qualcomm QC5121, para que o som atinja uma qualidade superior. Como se isto não bastasse, são ainda à prova de água, classificados IPX5, ou seja, não dão para mergulhar na piscina a ouvir música, mas resistem a uns pingos, mesmo se mais grossos.

A característica mais apetecida pode ser a possibilidade de serem recarregados através da luz solar, por estarem equipados com células fotovoltaicas. Isto permite recarregar os auriculares ligando a caixa à rede, através de uma porta USB-C, em alternativa ao sistema wireless, mas nada se compara à carga solar, ideal para quando se está de viagem, na praia ou numa incursão pela natureza.

A Pearl Audio tentou reunir a verba necessária para arrancar com a produção através de uma operação de crowdfunding, com o sucesso a ser tão grande que o montante necessário foi ultrapassado em cerca de oito vezes, o que significa que os Pearl estão em vias de chegar ao mercado.