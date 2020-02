Expojardim e UrbanGarden

Exponor, Matosinhos. De quinta-feira a sábado, das 10h às 20h. Bilhetes: 5 euros (entrada interdita a menores de 12 anos)

Para quem gosta de sujar as mãos na terra: a primavera já não tarda e está na altura ideal para começar a planear as sementeiras e plantações para quando o bom tempo chegar. A norte, a Exponor recebe dois eventos da especialidade, a decorrer em simultâneo. Do lado da Expojardim, que já vai na 22ª edição, as novidades vão das plantas e flores aos acessórios de jardinagem, máquinas e mobiliário urbano. Já a UrbanGarden, ou Feira Nacional de Ambiente Urbano, redireciona o foco para os acessórios e para as últimas tendências no que toca à arboricultura, à jardinagem e ao urbanismo. Durante os três dias, haverá tempo para debates e palestras — arquitetura paisagística, culturas verticais e gestão de espaços verdes em meio urbano serão alguns dos temas em cima da mesa.

Festival Porta-Jazz

Teatro Municipal do Porto – Rivoli, Rua do Bonjardim, 143, Porto. Sexta-feira, às 21h30, e sábado e domingo, às 15h e às 21h30. Preço: 7 euros por cada bloco de concertos

Para amantes de jazz: arranca na sexta-feira mais uma edição do Festival Porta-Jazz. Durante o fim de semana, vários espaços do teatro Rivoli, no Porto, vão ser ocupados por concertos, masterclasses e jam sessions. Na primeira noite, destaque para o projeto HVIT — ao compositor e pianista João Grilo e ao artista visual Miguel C. Tavares juntam-se os músicos noruegueses Simon Olderskog Albertsen e Christian Meaas Svendsen. Ao final da noite, a jam session é de entrada livre. No sábado, a programação começa com um primeiro bloco de concertos à tarde, encabeçado por PULSE! de Ricardo Coelho feat. Frederico Heliodoro. O trompetista norte-americano Peter Evans atua com a Orquestra Jazz de Matosinhos no bloco da noite. No domingo, a festa volta a ocupar a tarde e a noite, com um cartaz composto por músicos portugueses e estrangeiros. Os bilhetes estão à venda online.

3º Aniversário do Cinema Trindade

Cinema Trindade, Rua do Almada, 412, Porto. Todos os dias, até 16 de fevereiro. Sessões: 6 euros

Para quem dispensa grandes produções de Hollywood: o terceiro aniversário do Cinema Trindade é pretexto para uma programação de 12 dias repleta de anteestreias. Os blockbusters ficam de lado e dão lugar ao cinema de autor. “Family Romance, LCC”, de Werner Herzog, é a sessão marcada já para esta quinta-feira à noite. Seguem-se títulos como “Os Miseráveis”, de Ladj Ly, “O que Arde”, de Oliver Laxe, “O Lago dos Gansos Selvagens”, de Yi’ nan Diao, “O Retrato de uma Rapariga em Chamas”, de Céline Sciamma, e “A Minha Vida como JT Leroy”, de Justin Kelly, entre outros.

Beat Palace

Maus Hábitos, Rua de Passos Manuel, 178, 4º andar, Porto. Sábado, às 23h39. Entrada: 5 euros

Para quem gosta de começar o dia à meia-noite: o lugar dispensa apresentações, tal como os Beatbombers. Os portugueses DJ Ride e Stereossauro tomam conta dos Maus Hábitos e proporcionam aquele que, provavelmente, será o melhor arranque de noite deste sábado, na invicta. A dupla promete aquecer os ânimos até às quatro da manhã.

Curso de Modelagem e Confeção de Swimwear

Maria Modista (Lisboa, Estoril, Porto, Aveiro, Leiria, Almada Coimbra e Setúbal). Cursos mensais: entre 100 e 175 euros. Cursos de um dia: 60 euros

Para quem se quer aventurar no mundo da costura e a tempo do verão: acabaram as desculpas para continuar a adiar aquela ida à praia (ou à piscina) com uma indumentária balnear feita à medida, e com as próprias mãos. A Maria Modista, escola de costura com nove espaços espalhados de norte a sul, lançou um calendário de cursos já a pensar na estação quente. O objetivo é que as alunas, mesmo que não tenham quaisquer bases de costuram, possam fazer o seu próprio biquíni ou fato de banho. A versão mais completa do curso é mensal, mas as lições podem ser aprendidas em doses condensadas de um dia e até de meio dia.

Sunrise Medidation e Sunset Yoga

The Oitavos, Quinta da Marinha, Cascais. Sábados, às 11h e às 18h. Sessão única 25 euros

Para quem não dispensa um sábado descontraído: há boas notícias para os aficionados do yoga e da meditação. O hotel The Oitavos retoma a partir deste sábado, 8 de fevereiro, as sessões ao nascer e ao pôr-do-sol. A poucos metros do mar, a proposta é de 50 minutos bem passados com sessões de meditação pela manhã e de yoga ao final do dia, todos os sábados. Quem quiser, pode sempre aproveitar a deixar e demorar-se no circuito de balneoterapia, composto por piscina com jatos de água salgada aquecida, sauna, banho turco e jacuzzi. Além do preço por sessão, existe ainda um pacote mensal de quatro sessões, custa 60 euros.

Oficina Craft Snackery

Rua do Duque, 31, Lisboa. De segunda-feira a domingo, das 17h30 às 00h

Para quem não dá o dia por terminado sem um petisco: depois da Oficina do Duque, o chef Rui Rebelo abriu um novo espaço. A Oficina Craft Snackery dispensa pratos e talheres — é com as mãos e diretamente das taças, tacinhas e travessas que a comida chega à boca. Entre as especialidades estão as pipocas com queijo parmesão, os corquetes de lula e tinta de choco, as tiras de barriga de porco crocante, o torricado de sashimi de sarrajão e o kimchi de legumes, sempre na ótica do petisco, é claro. Para beber, este espaço com pinta de café de bairro tem cervejas artesanais, cocktails e vinho biológico. As Horas Extraordinárias querem regar ainda mais os encontros ao final do dia — até às 19h30, de segunda a sexta-feira, oferta de uma cerveja artesanal da casa na compra de duas.

Noite dos Livros do Harry Potter

Livraria Bertrand, Rua Garrett, 73-75, Lisboa. Sexta-feira, das 19h às 21h. Participação gratuita

Para fãs de Harry Potter e de jogos de tabuleiro: está familiarizado com o jogo da glória? Para assinalar 20 anos do feiticeiro mais famoso do mundo, a Bertrand do Chiado continua a organizar noites de jogatana para todos os aficionados da saga Harry Potter e, desta vez, com o tema “O Torneio dos Três Feiticeiros”. As inscrições podem ser feitas no local, a partir das 18h, e estão limitadas a 45 pessoas de todas as idades (a idade mínima é 10 anos). O grande vencedor da Noite dos Livros do Harry Potter leva para casa uma edição ilustrada de “Harry Potter e o Cálice de Fogo” e ainda um poster do evento. O segundo e terceiro classificados recebem o mesmo livro, mas numa edição de capa mole.

Feira do Mocho

Mercado de Santa Clara, Campo de Santa Clara, Lisboa. Sábado e domingo, das 10h às 18h. Entrada livre

Para quem o fim de semana tem de incluir, pelo menos, uma ida à compras: chama-se Feira do Mocho, é um pequeno mercado mensal no Campo de Santa Clara e, apesar de ainda faltar uma semana para o dia mais romântico do ano (pelo menos, assim se crê), antecipa-se numa edição dedicada aos namorados. As pequenas marcas de moda e decoração e os novos criadores internacionais que se fixaram em Lisboa são as atrações deste evento que, no sábado, coincide com a tradicional Feira da Ladra. É um dois em um.

Thai Pop Up Week

JNcQUOI Asia, Avenida da Liberdade, 144, Lisboa. De segunda-feira a domingo, das 12h às 2h

Para quem gosta de saborear a Tailândia, mesmo sem sair de Lisboa: o JNcQUOI Asia preparou uma ementa especial a pensar na cozinha tailandesa e, até à próxima segunda-feira, vai servir algumas iguarias deste país asiático. O mérito não é apenas do restaurante do grupo Amorim Luxury, mas de David Thompson, um chef australiano de passagem por Lisboa. O caril amarelo ácido de peixe com lótus e a carne de vaca salteada com manjericão thai e ovo estrelado são só dois dos pratos disponíveis no cardápio durante os próximos dias. Para sobremesa? Talvez arroz glutinoso com leite de coco e manga. Bom apetite.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.