Dois mortos e 28 feridos em descarrilamento em Itália

Pelo menos duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas após o descarrilamento de duas carruagens, incluindo o veículo trator, na linha Milão-Bolonha, em Itália, avança esta quinta-feira o Corriere della Sera. As vítimas mortais serão os maquinistas do Frecciarossa, um comboio de alta velocidade. Um dos feridos está em estado grave e será um funcionário que estaria responsável por limpar a ferrovia.

È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del grave incidente ferroviario pic.twitter.com/67OiUqUWtH — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020

De acordo com o jornal italiano, o acidente ocorreu às 05h35 locais (06h35 em Portugal Continental), em Ospedaletto, província de Lodi, 25 minutos depois de o veículo ter iniciado viagem. Desde então que a linha de comboios de alta velocidade que liga Milão a Bolonha foi suspensa em ambas as direções pelas autoridades. Todas as viagens estão a ser executadas pela linha Milão-Piacenza, mas há atrasos de 60 minutos.

A polícia italiana já confirmou o “acidente ferroviário grave” através do Twitter e publicou quatro imagens oficiais do local. Segundo o Corriere della Sera, que está a mostrar imagens em direto do acidente, este era o primeiro comboio do dia entre as duas cidades italianas e não iria cheio.