Os trabalhadores da Administração Pública Regional dos Açores vão beneficiar de tolerância de ponto em 25 de fevereiro, dia de Carnaval, segundo um despacho do presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, esta quinta-feira divulgado.

De acordo com uma nota de imprensa do Governo açoriano, os trabalhadores da Administração Pública Regional da Terceira beneficiam ainda da tolerância de ponto na tarde do dia 24 de fevereiro e na manhã do dia 26 de fevereiro, atendendo “à especificidade, importância e período tradicional de realização das danças e ‘bailinhos’ característicos da ilha”.

Um outro despacho esta quinta-feira divulgado dá também dispensa de serviço, “sem prejuízo de quaisquer direitos e regalias”, aos trabalhadores da Administração Pública Regional que queiram participar nas romarias quaresmais que se realizam em São Miguel, Terceira e Graciosa, “desde que fique assegurado o normal funcionamento dos serviços públicos”.