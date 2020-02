O município de Seia vai plantar cinco mil medronheiros na área protegida da Mata do Desterro, na Serra da Estrela, que foi afetada pelos incêndios de 15 de outubro de 2017, foi esta quinta-feira anunciado.

A ação de plantação, agendada para o dia 16, está integrada no projeto de recuperação florestal de uma área ardida de cerca de cinco hectares da Mata do Desterro. Segundo a autarquia, naquele dia serão plantados cinco mil medronheiros, espécies que foram adquiridas pela EDP Distribuição – Energia, S.A, no âmbito do concurso “Preservar a Natureza”.

A Mata do Desterro é propriedade da EDP, mas é gerida pela Câmara Municipal de Seia desde 2007, através do regime de comodato, tendo em vista o aproveitamento dos recursos existentes no local para o desenvolvimento de atividades de investigação, educação ambiental, turismo e lazer. De acordo com um comunicado da autarquia de Seia, a Mata do Desterro possui uma área com cerca de 136 hectares, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, que é ocupada essencialmente com pinheiros bravos.

Tal como aconteceu com outras iniciativas desenvolvidas no mesmo âmbito, a ação de reflorestação promovida pela Câmara Municipal de Seia, no distrito da Guarda, está aberta à participação de todos os voluntários que pretendam colaborar. Os interessados podem inscrever-se no site do município de Seia (em www.cm-seia.pt).

Aos participantes, a organização aconselha o uso de botas, agasalho, impermeável e luvas de trabalho, e que se façam acompanhar de um pequeno lanche e água. A participação na iniciativa inclui seguro, mas o transporte será da responsabilidade de cada um, segundo a fonte. O ponto de encontro está marcado para as 9h30 do dia 16, um domingo, junto ao Coreto, na Senhora do Desterro.