Nota de Pesar A Diretoria do Uberlândia Esporte Clube informa que André Neles, ex atleta revelado pelo Verdão e com passagens por Atlético MG, Internacional, Palmeiras, Benfica, América de Natal e outros vários clubes do futebol brasileiro faleceu na madrugada de hoje. André foi um dos centro avantes revelados pelo Verdão que mais marcou gols importantes em clubes grandes na história recente do futebol brasileiro. Pedimos a Deus que conforte os familiares do André nesse momento tão difícil. #valeudandreneles #nossossentimentos